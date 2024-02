Stracił prawo jazdy za alkohol, chociaż nawet nie dotarł do samochodu

Odzyskanie uprawnień nie było prostym zadaniem

By odzyskać swoje uprawnienia, kierowca udał się do prefektury włoskiego miasta. Stamtąd jednak został odprawiony z kwitkiem. Następnie wspomniany prawnik polecił mu zaskarżenie decyzji strażników miejskich u sędziego pokoju. Ten wyznaczył rozprawę w celu omówienia sprawy, jednocześnie nakazując zwrócić mężczyźnie dokumenty uprawniające do kierowania.

Internauci pytają, czy strażnicy miejscy postąpili prawidłowo? Czy faktycznie mogli odebrać mężczyźnie prawo jazdy za bycie pod wpływem poza pojazdem? Przyjrzyjmy się, jak podobna sytuacja wyglądałaby w Polsce.

Picie alkoholu w aucie, a polskie przepisy

Zgodnie z polskimi przepisami, nasz pojazd jest naszą własnością prywatną i spożywanie alkoholu w nim nie jest traktowane w kategoriach picia w miejscu publicznym. Jeśli jednak siedzimy za kierownicą pojazdu i pijemy alkohol, musimy dopilnować kilku kwestii, aby uniknąć problemów z policją.

Pierwszą zasadą jest wyłączony silnik. Nawet jeśli pojazd odpaliliśmy tylko na moment, żeby np. skorzystać z ogrzewania, lub uruchomić radio, może to zostać zinterpretowane jako zamiar jazdy pod wpływem. Ważna jest także kwestia kluczyka w stacyjce samochodu. Jego obecność także może zostać zinterpretowana jako zamiar uruchomienia silnika i jazdy.

Przepisy w naszym kraju nie zabraniają jednak picia alkoholu pasażerom siedzącym w aucie - mogą oni zupełnie legalnie pić piwo w samochodzie, bez względu na to czy siedzą z tyłu, czy też z przodu samochodu. Tym bardziej ciężko sobie wyobrazić, by groziła nam utrata prawa jazdy, za samo podejście do samochodu, jak to miało miejsce w przypadku wspomnianego wcześniej Włocha.