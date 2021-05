​Spór o płatny parking przed masowym punktem szczepień w Łodzi

Dwaj radni PiS wystosowali do prezydent Łodzi interpelację, w której pytają, dlaczego pacjenci masowego punktu szczepień położonego przy miejskich obiektach sportowych muszą płacić za parkowanie. Przedstawiciel miejskiej spółki podał, że jest tam bezpłatny parking na kilkadziesiąt miejsc, ale tylko dla niepełnosprawnych.

Łódzcy radni PiS Radosław Marzec i Sebastian Bulak w interpelacji skierowanej do prezydent miasta Hanny Zdanowskiej z KO poruszyli sprawę płatnego parkingu przy jednym z większych łódzkich powszechnych punktów szczepień w miejskiej Sport Arenie. Parking jest niedaleko stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego i hali sportowo-widowiskowej Atlas Arena, na terenach należących do miasta.

"Wnioskujemy o zaprzestanie pobierania opłat na płatnym parkingu znajdującym się przy Atlas Arenie od osób, które przyjechały się zaszczepić przeciwko COVID-19" - napisali w interpelacji Marzec i Bulak przypominając, że w tym masowym punkcie od końca kwietnia zaszczepiło się już kilkanaście tysięcy mieszkańców Łodzi i regionu, a osoby te - jak stwierdzili radni - "często przyjeżdżały do tego miejsca prywatnym samochodem".

Marzec i Bulak zacytowali opinię jednej z osób, która przyjechała do powszechnego punktu szczepień z płatnym parkingiem. "Niegodziwe jest pobieranie opłat pośrednich za chęć bycia zaszczepionym i zdrowym" - to zdanie pacjenta punktu szczepień przytoczone przez radnych PiS w interpelacji.

Radny Sebastian Bulak nie ukrywa oburzenia z powodu pobierania opłat za parking od pacjentów punktu szczepień. "Tylko w tym roku Hanna Zdanowska wprowadziła już podwyżki za bilety MPK, bilety do ZOO, opłaty za parkowanie w mieście i opłaty za wywóz odpadów komunalnych. Złożyła również wniosek do Wód Polskich o podwyżkę cen wody w Łodzi" - przypomniał radny PiS. "Jak widać dotychczasowe łupienie łodzian i nieustające zaglądanie do ich kieszeni nie wystarczą Hannie Zdanowskiej i musi nawet wziąć 2 złote od osób, które chcą się zaszczepić" - ocenił Bulak.

"Szczepienia się niezwykle ważne, abyśmy mogli wrócić do normalności. Dlatego są powszechne oraz bezpłatne, a prezydent Zdanowska chce zarabiać na szczepieniach mieszkańców pobierając od nich dodatkowe opłaty m.in. za parkowanie" - dodaje współautor interpelacji, przewodniczący klubu radnych PiS w łódzkiej radzie miejskiej Radosław Marzec.

Zapytani o płatny parking przed masowym punktem szczepień w Łodzi przedstawiciele służb prasowych prezydent miasta przysłali PAP odpowiedź Karola Sakosika - rzecznika prasowego spółki o nazwie Miejska Arena Kultury i Sportu. "Mając na względzie, że w Sport Arenie powstał Punkt Szczepień Powszechnych, tuż pod tym budynkiem, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do hali, został wydzielony bezpłatny parking dla osób z niepełnosprawnościami na kilkadziesiąt miejsc. Można z niego skorzystać wjeżdżając bezpośrednio z al. Bandurskiego" - podkreślił Sakosik.

"W sąsiedztwie Sport Areny bezpłatnie parkuje też autobus, który przywozi mieszkańców na szczepienia. Pozostali, zdrowi, pełnosprawni mieszkańcy mogą zdecydować, z jakiego parkingu chcą skorzystać np. bezpłatnie parkując kilkadziesiąt metrów od Sport Areny, przy al. Unii Lubelskiej" - dodał rzecznik Miejskiej Areny Kultury i Sportu w Łodzi