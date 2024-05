Spalił warty 50 tysięcy samochód, bo jego kierowca nie ustąpił pierwszeństwa

Każdy kierowca powinien znać przepisy ruchu drogowego, szczególnie te dotyczące pierwszeństwa przejazdu. Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu to od lat jedna z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych. Jednak, jak widać, może mieć jeszcze inne konsekwencje.

Ktoś w nocy podpalił Volkswagena

Policjanci z Gorzowa Wielkopolskiego otrzymali informację o pożarze samochodu, do którego doszło w nocy 28 kwietnia w centrum miasta. Funkcjonariusze, którzy udali się na miejsce, szybko ustalili, że mają do czynienia z podpaleniem - sprawca przed podłożeniem ognia naniósł bowiem na auto napisy. Jednak właściciel nie wiedział, kto mógł zniszczyć jego samochód, którego wartość wycenił na ponad 50 tys. zł.

Z zabezpieczonego monitoringu wynikało, że do podpalenia użyto łatwopalnej cieczy. Sprawą zajęli się policjanci kryminalni. Dzięki pracy operacyjnej, szybko ustalili oni tożsamość mężczyzny odpowiedzialnego za podpalenie. W minioną sobotę funkcjonariusze zatrzymali 37-latka. Podejrzany miał przy sobie między innymi łatwopalną ciecz i zapalniczki.

Zdjęcie Podpalenie samochodu nagrała kamera monitoringu / Policja

Podpalenie auta to była kara za wymuszenie pierwszeństwa

Mężczyzna został przewieziony do gorzowskiej komendy. Usłyszał zarzut zniszczenia mienia, za co grozi do pięciu lat więzienia. 37-latek przyznał się do podpalenia. Stwierdził, że motywem było wcześniejsze zajście - kierowca volkswagena miał nie ustąpić mu pierwszeństwa.



Prokurator zwrócił się do sądu z wnioskiem o aresztowanie podpalacza. Sąd do wniosku się przychylił, mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.