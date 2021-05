Służby wzięły się za usuwanie elektrycznych hulajnóg

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że od czwartku, kiedy zaczęły obowiązywać nowe przepisy, do niedzieli włącznie, na wniosek strażników miejskich, usunięto 86 źle zaparkowanych elektrycznych hulajnóg.

Od czwartku strażnicy miejscy wraz z pracownikami ZDM sprawdzają, jak mieszkańcy pozostawiają wypożyczane e-hulajnogi. "Wydaje się, że w centrum miasta e-hulajnóg jest zdecydowanie mniej niż jeszcze przed tygodniem" - podał ZDM. Okazuje się też, że większość jednośladów odstawianych jest tam, gdzie trzeba. "Od czwartku do niedzieli włącznie strażnicy miejscy wydali dyspozycję usunięcia 86 źle zaparkowanych elektrycznych hulajnóg" - napisano na stronie ZDM. "Ponieważ są one zabierane w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym, +konfiskowane+ były te, które stały w miejscu, gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu" - dodał.

Od czwartku, 20 maja weszły w życie nowe przepisy regulujące zasady poruszania się i parkowania e-hulajnóg. Zgodnie z nimi elektryczną hulajnogą nie wolno przewozić pasażera i przekraczać prędkości 20 km/h. Jeździć należy tylko po drogach dla rowerów i pasach rowerowych, a jeśli takich nie ma należy skorzystać z jezdni lub chodnika. Parkowanie dozwolone jest wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym, a jeżeli nie ma takiego miejsca - jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika najbardziej oddalonej od jezdni oraz równolegle do tej krawędzi, zachowując co najmniej 1,5 m przejścia.

Za nieprawidłowe zaparkowanie e-hulajnogi grozi mandat. "Jak informuje Straż Miejska, za pozostawienie tego jednośladu na chodniku tak, że utrudnia przejście, grozi 100 zł mandatu - podobnie jak za zostawienie go przed przejściem dla pieszych. Za porzucenie elektrycznej hulajnogi w narożniku skrzyżowania i obszarze do 10 m od tego miejsca mandat wynosi 300 zł, a za pozostawienie jej na niebieskiej kopercie - 500 zł" - przekazał ZDM.

Zarząd Dróg Miejskich zaproponował firmom zajmującym się wypożyczaniem e-hulajnóg pakiet zasad określających miejsca parkowania jednośladów. Takie punkty parkowania mogłyby powstać przy istniejących stojakach rowerowych "których w stolicy jest kilkanaście tysięcy". Operatorzy mogliby też sami dostawić ogólnodostępne stojaki "w liczbie proporcjonalnej do liczby hulajnóg, które oferują klientom" - zaznaczył ZDM. Nie wiadomo jeszcze, jaka będzie odpowiedź operatorów.

