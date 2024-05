Słowacy zamykają ważne tunele. Utrudnienia dla polskich kierowców

Słowacy zamykają tunele na autostradzie. To źle dla polskich kierowców

Od godziny 20:00 3 maja do godziny 20:00 5 maja tunele Svrcinovec i Polana, znajdujące się w ciągu autostrady D3 na Słowacji, będą zamknięte dla ruchu - poinformowała spółka NDS zarządzająca autostradami i drogami ekspresowymi w tym kraju (odpowiednik naszej GDDKiA). Sytuacja wynika z prowadzonych w maju i czerwcu prac konserwacyjnych.

Trasa ta ma ważne znaczenie nie tylko dla lokalnych kierowców, ale również dla tych, którzy podróżują z naszego kraju. Znajdująca się w północnej części Słowacji autostrada D3 prowadzi do polsko-słowackiej granicy w Zwardoniu. Tam łączy się z naszą drogą ekspresową S1. Zamknięcie tunelu oznacza, że ci kierowcy, którzy zamierzali spędzić część majówkowego wypoczynku u naszych sąsiadów, muszą być przygotowani na utrudnienia.

Słowacy zamykają tunele. Specjalne znaki na drodze S1

Służby zadbały jednak o odpowiednie oznaczenie, mające informować kierujących o całej sytuacji. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Żywcu, specjalne znaki zostały umieszczone w ciągu drogi ekspresowej S1 w rejonie węzła Komorowice oraz przed węzłem Soła w Żywcu. Przedstawiono również informacje dotyczące objazdów.

Ruch w kierunku Czadcy do Polski przekierowany zostanie do Czeskiego Cieszyna drogą krajową nr 11 przez Svrcinovec Zatky (Świerczynowiec). Z kolei ruch z Polski do Svrcinovec (Świerczynowiec) poprowadzony zostanie drogą krajową nr 12. (zaznaczono jednak, że samochody powyżej 7,5 tony nie będą mogły skorzystać z tej trasy). Policja apeluje do kierowców o zachowanie ostrożności.

W polską majówkę Słowacy zamkną tunel również na innej autostradzie

Warto dodać, że w weekend majowy zamknięty zostanie również tunel Szybenik znajdujący się w ciągu autostrady D1. W tym przypadku nawa w kierunku Żyliny zamknięty będzie od 22:00 3 maja do 8:00 5 maja, z kolei nawa prowadząca w stronę Preszowa zostanie zamknięta między godziną 23:00 3 maja i 9:00 5 maja.