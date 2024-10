Seria wypadków na przejściach dla pieszych. Policja publikuje wideo

Pierwsze zdarzenie miało miejsce w okolicach galerii handlowej w Lubinie. 20-letnia piesza, widząc zatrzymujący się przed przejściem, nadjeżdżający z jej prawej strony samochód, nie upewniła się, że kierowca jadący z lewej strony również się zatrzymuje. W efekcie weszła tuż przed nadjeżdżającego Nissana. Siła uderzenia była tak duża, że kobieta została wyrzucona do góry i z impetem uderzyła o ziemię, co zostało zarejestrowane przez kamery monitoringu miejskiego.

Dwa różne potrącenia, mechanizm ten sam

Piesza miała bardzo dużo szczęścia, bo nie odniosła poważniejszych obrażeń.

Dwa kolejne zdarzenia nie zakończyły się już znacznie gorzej. Na ulicy Kopernika została potrącona 16-latka. Tu mechanizm wypadku był podobny. Chociaż pieszej nie było jeszcze na przejściu to zatrzymał się samochód nadjeżdżający z jej prawej strony. 16-latka weszła wówczas na przejście, nie upewniając się, co się dzieje z jej lewej strony. A tam kierująca została oślepiona słońcem i nie dostrzegła nastolatki. Potrącona 16-latka doznała złamania kości w okolicy miednicy i trafiła do szpitala. Warto zwrócić uwagę, że w obu przypadkach samochody poruszały się powoli, a i tak doszło do potrąceń.

Na koniec, na ul. Hutniczej w Lubinie, 86-letnia kobieta przejeżdżająca przez wyznaczony przejazd rowerowy została uderzona przez osobową Skodę. Seniorka również z poważnymi obrażeniami, w tym głowy trafiła do szpitala w Lubinie.

Policjanci zwrócili się z apelem do pieszych i kierowców o ostrożność i przestrzeganie przepisów.



Dajmy czas kierowcom na zatrzymanie auta i przechodźmy dopiero wtedy, gdy widzimy że pojazdy się zatrzymały. Policja w Lubinie

Jakie przepisy obowiązują pieszych i kierowców?

Policjanci przypomnieli również obowiązujący pieszych przepis, który mówi, że zabrania się wchodzenia na przejście bezpośrednio przed jadący pojazd w tym również na przejściu dla pieszych (art. 14 ust. 1a Prawo o Ruchu Drogowym).

Pieszy, który wchodzi na przejście, z zastrzeżeniem art. 14 ust 1, ma pierwszeństwo, a kierowcy mają obowiązek zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście (art 26).

Jednocześnie zarówno pieszych, jak i kierowców na przejściu obowiązuje szczególna ostrożność. Ona również jest zdefiniowana w przepisach ruchu:



polega na zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warunków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie 2 ust. 22 Art 2. ust 22 Prawo o Ruchu Drogowym