Aurus to utworzona w 2018 roku w Moskwie marka, która powstała by głowa Rosji nie musiała już korzystać z zagranicznych limuzyn. Można więc ją nazwać "duchowym" spadkobiercą imponujących limuzyn marki ZIŁ, którymi wożeni byli najwyżsi oficjele Związku Radzieckiego. W przeciwieństwie do tych ostatnich nowe limuzyny Aurusa miały też trafić na rynek cywilny (głównie rosyjski) i - przynajmniej teoretycznie - konkurować m.in. z pojazdami Bentleya czy Rolls-Royce’a.

Aurus Senat czyli Putin jak Breżniew

Przypomnijmy - jeszcze w 2011 roku podjęto (nieudaną) próbę wskrzeszenia Ziła. Ta zaowocowała opracowaniem nowych wytycznych w ramach zupełnie nowego projektu o nazwie "Orszak" (na zachodzie znany jako Kortezh). Prototypowy egzemplarz Aurusa Senata mieliśmy okazję oglądać w 2018 roku w czasie zaprzysiężenia prezydenta Rosji Władimira Putina na kolejną kadencję.



Do tej porty Rosjanie zaprezentowali już model Senat w trzech wersjach:



standardowej,



przedłużonej,

kabriolet.



Teraz - mimo sankcji wywołanych rosyjskim atakiem na Ukrainę - Aurus przygotowuje się do premiery kolejnego modelu - luksusowego suva o nazwie Aurus Komendant.





Aurus Komendant - rosyjski Rolls-Royce Cullinan

Zdjęcie Aurus Senat czyli lumuzyna Władimira Putina / Getty Images

Jak wynika z informacji rosyjskiej agencji Avtostar (odpowiednik polskiego Instytutu Samar), planowy debiut nowego auta nie jest zagrożony - jego pierwsze egzemplarze trafić mają na ulice jeszcze w tym roku. Samochód mierzyć ma 5380 mm długości, 2004 szerokości i 1820 mm wysokości. Rozstaw osi to 3100 mm. Samochód bazuje oczywiście na płycie podłogowej wykorzystywanej przez model Senat, ale jest od niego o 200 mm krótszy. Auto oferowane będzie wyłącznie w czteromiejscowej wersji - z tyłu mają być montowane dwa niezależne fotele. Standardem ma być stały napęd na obie osie i zawieszenie oferujące kilka trybów jazdy. Prześwit auta wynosi 200 mm.

Produkcja bez przeszkód. Czy Porsche wyciągnie wtyczkę?

Zdjęcie Układ napędowy Aurusa bazuje na rozwiązaniach Porsche / Getty Images

Po rosyjskim ataku na Ukrainę władze Aurusa uspokajały nabywców, że produkcja pojazdów odbywa się bez przeszkód. Budową pierwszych egzemplarzy zajmował się moskiewski instytut FUSE NAMI, którego korzenie sięgają października 1918 roku. W maju ubiegłego roku "masową" produkcję Aurusa Senata zajęła się nowa fabryka "Alabuga" w Tatarstanie.



Trudno jednak zweryfikować te informacje zwłaszcza, że technicznym partnerem projektu od początku jego trwania była marka Porsche. Dość powiedzieć, że pod maską pierwszych egzemplarzy pracowało benzynowe V8 o pojemości 4,4 l (około 600 KM) bazujące na jednostkach stosowanych m.in. w Porsche Cayenne. W najnowszych mamy do czynienia z układem hybrydowym, gdzie jednostka 4,4 l (598 KM) wspomagana jest dodatkowo silnikiem elektrycznym. W układzie przeniesienia napędu pracuje 9-stopniowy automat, który - najprawdopodobniej - również pochodzi z Niemiec.



Zdjęcie Logo Aurusa ale technologia Porsche / Getty Images

Pewność z jaką przedstawiciele Aurusa podkreślają planową realizację wyznaczonych celów pozwala sądzić, że niemieckie dostawy nie są obecnie zagrożone. Niewykluczone, że rosyjska marka dysponuje sporym zapasem - kupionych zawczasu - komponentów, dzięki którym - przez dłuższy czas - może pozwolić sobie na funkcjonowanie niezależnie od dostaw z Niemiec. Z drugiej strony możemy też mieć do czynienia z czystą propagandą.



Zdjęcie Władimir Putin jeździ Aurusem od swojego ostatniego zaprzysiężenia na prezydenta Federacji Rosyjskiej / Getty Images

Teoretycznie zdolności produkcyjne zakładu w Alabuga wynoszą około 5 tys. sztuk rocznie, ale nie jest tajemnicą, że obecna produkcja liczona jest w sztukach. Producent nigdy nie chwalił się też oficjalnie, jaki procent części do jego pojazdów produkowany jest na terenie Federacji Rosyjskiej. Całkiem prawdopodobne, że większy problem może pojawić się dopiero po debiucie Komendanta, który zdaje się lepiej niż Senat wpisywać w najnowsze rynkowe trendy i gusta rosyjskich klientów.



