W skrócie W latach 90. w Mazdzie powstał prototyp pojazdu łączącego funkcje walizki i miniaturowego samochodu.

Koncepcyjny trójkołowiec był w pełni funkcjonalny, miał dwusuwowy silnik i mógł rozpędzić się do 30 km/h.

Prototyp zdobył rozgłos na międzynarodowych targach, a jedna jego sztuka przetrwała jako ciekawostka techniczna.

Na początku lat 90. w centrali Mazdy w Hiroszimie panował duch eksperymentowania i pragnienie tworzenia rzeczy naprawdę niezwykłych. Firma dopiero co dostała wiatru w żagle za sprawą nowego roadstera MX-5. W 1991 roku producent wygrał 24-godzinny wyścig Le Mans, a niewiele później zaprezentował koncepcyjny samochód z silnikiem rotorowym, napędzany wodorem model o nazwie Mazda HR-X.

Wewnętrzny konkurs i prawdziwie nietypowy pojazd

W tym samym czasie uruchomiono wewnętrzny konkurs o nazwie "Fantasyard", w ramach którego różne zespoły rywalizowały, prezentując najbardziej nietuzinkowe pomysły. Na prowadzenie szybko wyszła grupa siedmiu inżynierów, która postanowiła sięgnąć po skrajną miniaturyzację, łącząc elementy niewielkiego motocykla z dużą, solidną walizką. Efektem był pojazd, który na pierwszy rzut oka wyglądał jak zabawka, ale w rzeczywistości był w pełni funkcjonalny.

Mowa o tzw. "samochodzie-walizce" - pomyśle prostym, a zarazem genialnym. Prototyp miał zaledwie 57 × 75 cm i ważył około 32 kg - w sam raz, by przeciętny podróżny mógł go swobodnie przenosić. Po rozłożeniu walizki ukazywała się trójkołowa konstrukcja z małym, dwusuwowym silnikiem o pojemności nieco ponad 30 cm3, zdolnym rozpędzić pojazd do około 30 km/h. Rozłożenie i uruchomienie "walizkowego" środka transportu zajmowało zaledwie minutę.

Sterowanie jak w motocyklu. Był nawet klakson

Sterowanie odbywało się poprzez manetki, podobnie jak w motocyklu, a kierownica miała formę uchwytów. Pojazd wyposażono w działające hamulce tarczowe, światła, kierunkowskazy, a nawet klakson. Co więcej, źródła donoszą, że sam pojazd odzwierciedlał DNA Mazdy na kilka sposobów. Nie tylko zapewniał przyjemność z jazdy dzięki nisko położonemu środkowi ciężkości, podobnie jak MX-5, ale także nawiązywał w swojej oryginalności do pierwszego pojazdu produkcyjnego marki - Mazdy-Go, popularnej trójkołowej rikszy motorowej wprowadzonej na rynek w 1931 roku.

Samochód-walizka przetrwał do dziś jako ciekawostka

Prototyp szybko zdobył rozgłos poza Japonią - prezentowano go na międzynarodowych targach motoryzacyjnych, m.in. we Frankfurcie, a także w Stanach Zjednoczonych podczas pokazów prasowych. Choć nigdy nie trafił do produkcji seryjnej, projekt pozostaje jednym z najbardziej osobliwych w historii marki. Oryginalny egzemplarz uległ przypadkowemu zniszczeniu, jednak jeden z kolejnych, przygotowanych na pokazy, przetrwał do dziś jako ciekawostka techniczna.

