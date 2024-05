Umowa na budowę nowego odcinka drogi ekspresowej S10

Realizacja całej drogi S10 od Szczecina do Piły ma się zakończyć w 2028 roku; jej długość to 113,4 km. Dzisiaj podpisano umowę na realizację dwóch spośród ośmiu odcinków: Suchań-Recz (długość 19,6 km) i Piecnik-Wałcz (16 km). Łączna wartość tych umów to 1,2 mld zł.

"Budujemy drogę de facto w nowym śladzie, poprawiamy stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, na który zawsze powinniśmy zwracać uwagę" - powiedział w piątek podczas konferencji prasowej minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dodał, że ta droga jest "niezwykle potrzebna".

Jak przekazała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obecnie w formule projektuj i buduj trwa realizacja odcinka S10 Bydgoszcz-Toruń. Pozostałe fragmenty trasy w Wielkopolsce, woj. Kujawsko-pomorskim oraz na Mazowszu są na etapie przygotowania.

"Ta droga połączy Szczecin z aglomeracją warszawską. Wreszcie do Warszawy będzie można łatwiej się dostać niż do Berlina" - powiedział Klimczak.

Jaki będzie przebieg nowej drogi S10?

Odcinek S10 Suchań - Recz rozpocznie się przed węzłem drogowym Suchań. Od tego miejsca nowa droga odejdzie na północ od obecnego przebiegu DK10 i będzie biegła po nowym przebiegu na całym odcinku. S10 ominie od północy również Wapnicę i Recz. Na przecięciu z DW151 powstanie węzeł drogowy Recz, a odcinek zakończy się około 1,2 km za nim. W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwa węzły drogowe - Suchań i Recz. Powstanie też 14 obiektów mostowych: 11 wiaduktów, dwie estakady oraz most. Wybudowane zostaną również dwa dolne przejścia dla zwierząt.

Zdjęcie Przebieg drogi ekspresowej S10 / GDDKiA

Odcinek Piecnik - Wałcz rozpocznie się przed węzłem drogowym Piecnik. Za nim trasa odejdzie na północ od obecnego przebiegu DK10 i będzie biegła nowym śladem między Górnicą Jeziorkiem. Na wschód od Piławy wejdzie w przebieg obecnej DK10, włączając się do istniejącego węzła Wałcz Zachód na obwodnicy Wałcza w ciągu S10. Zaplanowano budowę węzła drogowego Piecnik, siedmiu wiaduktów i estakady, siedmiu górnych przejść dla zwierząt i dwóch dolnych.

S10 Szczecin-Piła będzie dwujezdniową drogą ekspresową z dwoma pasami ruchu w każdą stronę. Budowę drogi podzielono na osiem odcinków realizacyjnych. Trasa pozwoli ominąć miejscowości, przez które przebiega obecna DK10 - m.in. Suchań, Recz, Kalisz Pomorski i Mirosławiec.

Ile będzie kosztować nowy odcinek drogi S10?

Wybudowany zostanie także fragment łączący węzeł Szczecin Kijewo (autostrada A6) z gotowymi już odcinkami od Zdunowa (granica Szczecina) do końca obwodnicy Stargardu oraz siedem odcinków od Stargardu do Piły (z wyłączeniem funkcjonującej już od 2020 roku obwodnicy Wałcza).

Na trasie przewidziano budowę 13 węzłów drogowych oraz między innymi 56 wiaduktów, ośmiu estakad i 20 przejść górnych dla zwierząt. Powstaną też trzy pary Miejsc Obsługi Podróżnych i Obwód Utrzymania Drogi.

Odcinek drogi S10 Suchań-Recz o długości 19,6 km wybuduje konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud za 667,52 mln zł, a odcinek Piecnik-Wałcz o długości 16 km za kwotę 552,2 mln zł - firma Budimex.