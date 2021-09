Rząd zajmie się zmianami w Prawie o ruchu drogowym

We wtorek rząd zajmie się projektem nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, wśród zmian znalazł się m.in. zapis, dotyczący "przekazania zadania wykonywanego przez Ministra Infrastruktury, jakim jest wydawanie odstępstwa od warunków technicznych pojazdów, do jednostki podległej tj. do Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego". Ta zmiana jest konieczna ze względu na dużą liczbę wniosków o odstępstwo od warunków technicznych pojazdów wpływających do resortu, których jest średnio 1400 rocznie.

Dodatkowo zmiana jest motywowana przepisami, które weszły w życie od 1 stycznia 2020 r. a które nakładają kary pieniężne na właścicieli pojazdów za niedopatrzenie obowiązku zarejestrowania w ciągu 30 dni pojazdu sprowadzonego do Polski z UE. Tymczasem średni czas uzyskania odstępstwa od warunków technicznych wynosi około 3 miesięcy.

"(..) tak więc może to doprowadzić do sytuacji, w której właściciel pojazdu za niezawinione przez siebie niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu w terminie 30 dni - ze względu na długi czas uzyskania w Ministerstwie Infrastruktury odstępstwa od warunków technicznych - będzie domagał się zadośćuczynienia finansowego i wystąpi w tym zakresie do Ministerstwa Infrastruktury. Dlatego zasadne jest przekazanie kompetencji Ministra Infrastruktury w tym zakresie do jednostki podległej. Wpłynie to na usprawnienie obsługi obywateli i zapewni realizację zadania w wymaganym terminie" - napisano w uzasadnieniu do projektu

Kolejna zmiana w projekcie dotyczy kwestii wymiany drogomierzy. Obecnie obowiązujące przepisy - jak wynika z uzasadnienia - nakazują w razie wymiany drogomierza ma dostarczyć pojazd do stacji kontroli w celu odczytu drogomierza. Przepisy są tak skonstruowane, że ta regulacja obejmuje każdy pojazd, w tym wózki widłowe czy maszyny budowlane.

"Zmiana oznacza, że procedurze związanej z wymianą drogomierza podlegać będą wyłącznie pojazdy, które podlegają rejestracji, tj. pojazdy wskazane w art. 71 ust. 1 tej ustawy. Procedura nie będzie obejmowała pojazdu wolnobieżnego, z wyjątkiem pojazdu wolnobieżnego wchodzącego w skład kolejki turystycznej" - wyjaśniono w uzasadnieniu do projektu.



