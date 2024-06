Zgodnie z ustawą, niemal każdy posiadacz odbiornika radiowego lub telewizora ma obowiązek płacić abonament RTV. A posiadamy odbiorniki nie tylko w domach, ale również w samochodach. Jak wynika z obliczeń, w Polsce stosuje się do tego zaledwie co trzeci zobowiązany.



Polacy unikają płacenia abonamentu RTV

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji od lat narzeka na niską ściągalność opłaty abonamentowej za odbiorniki radiowe i telewizyjne. Choć urządzenia te znajdują się w 96,4 proc. gospodarstw domowych w Polsce, a jest ich 13,6 mln, urządzenia zarejestrowały zaledwie 4,7 mln. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że 2,5 mln abonentów korzysta ze zwolnienia z płacenia abonamentu, wciąż miliony osób nie wypełniają ustawowego obowiązku.



Reklama

To nie listonosze sprawdzają abonament RTV

Choć za kontrole abonamentu odpowiada Poczta Polska, to nie listonosze będą ruszali w teren by dokonywać kontroli. Zadanie to wyznaczono wykwalifikowanym pracownikom Poczty, którzy mają do tego specjalne uprawnienia i działają w ramach jednostki o nazwie Centrum Obsługi Finansowej (COF).





Czy kierowcy muszą płacić abonament RTV za radio w samochodzie?

Co do zasady, gospodarstwo domowe wnosi jedną opłatę niezależnie od liczby posiadanych odbiorników. Jeśli więc w domu mamy telewizor lub radio, a nawet kilka takich urządzeń i opłacamy za nie jeden abonament, to obejmuje on również radio w samochodzie.

Jeśli jednak nie posiadamy żadnego zarejestrowanego odbiornika i nie płacimy abonamentu, to zgodnie z przepisami musimy opłacać abonament za radio w samochodzie.

W przypadku firm sytuacja jest odmienna - mają one obowiązek wnosić opłatę za każdy radioodbiornik w posiadanym aucie.



Jak wygląda kontrola abonamentu RTV

Jak podaje strona Poczty Polskiej,



Zgodnie z wydanym wyrokiem NSA z dnia 7 marca 2023 r. o sygn. akt II GSK 94/20 do stwierdzenia prawidłowości przeprowadzonej kontroli wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych przez Kontrolera RTV jest niezbędne ustalenie podczas wykonywanej kontroli czterech elementów: obecność urządzenia; jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego; fakt rejestracji (albo jej brak) oraz okres używania (w kontekście 14 dniowego okresu na jego zarejestrowanie).

W czasie kontroli należy okazać dowód zapłaty za abonament RTV i na żądanie kontrolera - dowód osobisty. Kontrolerzy w przypadku stwierdzenia obecności niezarejestrowanego sprzętu mogą nałożyć karę. Jej maksymalna wysokość to trzydziestokrotność miesięcznej kwoty abonamentu.



Ile wynosi abonament RTV w 2024 roku?

Wysokość abonamentu RTV w 2024 roku zależy od rodzaju posiadanego odbiornika:

Za odbiornik radiofoniczny: 8,70 zł miesięcznie (104,40 zł za rok)

Za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny: 27,30 zł miesięcznie (327,60 zł za rok)

Maksymalna wysokość kary to zatem 819 zł (27,30x30). W przypadku firm będzie ona przemnożona przez liczbę posiadanych pojazdów wyposażonych w radioodbiornik



Koniec abonamentu RTV?

Abonament RTV prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości zostanie zastąpiony nową opłatą. Będzie ona odprowadzana wraz z podatkiem dochodowym. Konkretna wysokość nie została jeszcze definitywnie ustalona, ale obecnie mówi się o kwocie na poziomie ok. 100 zł/rok i ma to dotyczyć wszystkich osób pełnoletnich, niepodlegających zwolnieniu z obowiązku płacenia.