Ruszają egzaminy na prawo jazdy w jednym z ośrodków

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku przywraca zawieszoną z powodu epidemii koronawirusa działalność. W poniedziałek 11 maja wznowione zostaną zapisy na egzaminy teoretyczne i praktyczne we wszystkich kategoriach; egzaminowanie rozpocznie się tydzień później - 18 maja.

Zdjęcie / Adam Staśkiewicz /East News

"Wraz z rozwojem sytuacji epidemiologicznej Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego wstrzymał działalność 12 marca 2020 r. Musieliśmy przełożyć termin ponad 4 tys. egzaminów. Od 18 maja wracamy do działalności egzaminacyjnej" - poinformował w środę dyrektor PORD Roman Nowak.



Kandydaci na kierowców, których egzamin został odwołany z powodu pandemii koronawirusa, od 11 maja będą mogli telefonicznie umówić się na nowy termin. Pozostali kursanci będą mogli zapisać się za pośrednictwem serwisu info-car.pl.



Aby zapewnić wszystkim należytą ochronę i bezpieczeństwo, do egzaminów zostaną dopuszczone osoby w dobrym stanie zdrowia. Zdającym będzie mierzona temperatura.



"W przypadku temperatury powyżej 37,5 stopni w dwóch wykonanych po sobie pomiarach lub stwierdzenia przez pracownika PORD, iż osoba przystępująca ma objawy kaszlu, kataru lub wykazuje inne oznaki złego samopoczucia, a także w sytuacji odmowy poddania się sprawdzeniu wysokości temperatury, pracownik PORD może odmówić przyjęcia danej osoby na egzamin" - napisano w regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej.



Nowak podkreślił, że funkcjonowanie ośrodka w czasie epidemii zostało skonsultowane z inspekcją sanitarną. Do budynku wpuszczani będą wyłącznie sami kandydaci na kierowców - bez osób towarzyszących. Kursanci oraz pracownicy PORD będą zobowiązani do zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk.



Na sali egzaminów teoretycznych zachowany zostanie odpowiedni dystans pomiędzy zdającymi. Oznacza to, że będzie tam mogło przebywać tylko 6 osób. Po każdym teście sprzęt komputerowy będzie odkażany, zaś pomieszczenia wietrzone.



Podczas sprawdzianu praktycznej umiejętności prowadzenia auta kursant i egzaminator muszą mieć maseczki. Wszystkie pojazdy będą dezynfekowane po każdej jeździe.



"W przypadku egzaminów na kategorie motocyklowe musimy zapewnić zdającym kask i urządzenie do łączności z egzaminatorem. Aby je zdezynfekować kupiliśmy specjalną maszynę do ozonowania. To pozwoli bezpiecznie korzystać ze sprzętu" - przekazał dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.



Dodał, że egzaminy na prawo jazdy będą przeprowadzane tak jak dotychczas, w godzinach od 6 do 22. Aby zminimalizować ryzyko ewentualnego zakażenia koronawirusem, egzaminatorzy będą pracować w systemie zmianowym.