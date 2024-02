Rośnie liczba szkód z OC i AC. Kierowców czekają podwyżki?

Twarde dane nie kłamią i wyraźnie pokazują, że o OC trzeba pamiętać i dbać o kontynuację. Na uwagę zasługuje to, co pokazują dane Funduszu, a co kierowcy powinni wziąć pod uwagę - piątki i poniedziałki, to dni, w które wydarza się najwięcej szkód komunikacyjnych. To plus fakt, że tradycyjnie wiosenne miesiące przynoszą najwięcej szkód, powinno nas skłonić do jeszcze większej rozwagi za kierownicą. Zanim wsiądziemy za kierownicę sprawdzamy ważność OC pojazdu, jak już wsiądziemy za kierownicę - skupiamy się na bezpieczeństwie swoim i innych użytkowników dróg

mówi w rozmowie z Interią Damian Ziąber z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego