W skrócie Jeep usuwa modele Wrangler 4xe i Grand Cherokee z konfiguratorów online ze względu na nierozwiązane problemy techniczne hybryd plug-in.

Na rynkach amerykańskich zawieszono sprzedaż tych modeli po licznych przypadkach ryzyka pożaru silników związanych z błędem produkcyjnym.

W Polsce modele te nadal widnieją na stronie Jeepa, ale nie można ich skonfigurować jak inne samochody z napędem hybrydowym.

Sukces ma wielu ojców, a porażki lubią ciszę - dokładnie w ten sposób można określić działania Jeepa, który od dłuższego czasu nie potrafi poradzić sobie z akcjami serwisowymi silników w modelach PHEV. Sprawa stała się wyjątkowo poważna, ponieważ w ostatnich dniach amerykański producent zdecydował się na usunięcie dwóch modeli ze swoich internetowych konfiguratorów. Mowa o Grand Cherokee i Wranglerze 4xe.

Jeep usuwa dwa modele z konfiguratora. Hybrydy plug-in stały się kamieniem w bucie

Modele napędzane hybrydą plug-in od dłuższego czasu przysparzają Jeepowi wielu problemów. Według producenta doszło do błędu produkcyjnego, który w konsekwencji doprowadził do pożarów w wielu samochodach klientów. Odpowiedzią na ten problem była akcja serwisowa, jednak wszystko wskazuje na to, że nawet wizyta w autoryzowanym serwisie nie była w stanie skutecznie wyeliminować bolączek. Nikt jednak nie spodziewał się, że Stellantis będzie zmuszony do zawieszenia produkcji, co - jak wszystko wskazuje - ma teraz miejsce.

Chociaż amerykański producent nie poinformował o tym wprost, to ze strony internetowej zniknęły Wrangler 4xe i Grand Cherokee - oba napędzane problematyczną hybrydą typu plug-in. Co więcej, nie tylko nie można skonfigurować tych samochodów, ale nawet jeśli uda się do nich dotrzeć, użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do wersji spalinowych. O hybrydach nie ma już ani słowa.

Akcja serwisowa na modele Wrangler 4xe oraz Grand Cherokee. Dwa modele Jeepa mogą spłonąć

Akcja serwisowa związana z ryzykiem pożaru silnika została oficjalnie ogłoszona w listopadzie, jednak w osobnym, skierowanym do dealerów komunikacie Stellantis zawarł kilka szczegółów, które przeszły niemal bez echa. Przede wszystkim Jeep nie posiadał wówczas żadnego gotowego rozwiązania problemu i wszystko wskazuje na to, że naprawę przewidywano dopiero na drugi kwartał 2026 r. Co więcej, do tego czasu nałożono zakaz sprzedaży wszystkich modeli objętych akcją serwisową.

Możemy potwierdzić, że w przypadku ogłoszonych akcji serwisowych związanych z bezpieczeństwem, takich jak obecnie w wybranych modelach Jeep Grand Cherokee i Wrangler 4xe, standardową praktyką jest wstrzymanie sprzedaży wszystkich nowych pojazdów znajdujących się na placach dealerskich. Po wdrożeniu rozwiązania u dealerów zakaz sprzedaży zostanie natychmiast zniesiony

Jeep Wrangler 4xe i Grand Cherokee w Polsce. Czy można je kupić?

Jeep Wrangler 4xe oraz Grand Cherokee zniknęły z oferty. Na polskiej stronie Jeepa bez problemu można wejść w zakładkę modelu Wrangler 4xe, poprosić o wycenę czy kupić egzemplarze dostępne od ręki.

Podobna sytuacja dotyczy modelu Grand Cherokee z hybrydą typu plug-in. Co jednak zastanawiające, żadnego z tych modeli nie można skonfigurować, co wciąż jest możliwe w przypadku innych samochodów, które pod maską również posiadają napęd PHEV.

