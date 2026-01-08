Producent usuwa modele z konfiguratora. Istnieje ryzyko pożaru
Hybrydowe samochody marki Jeep od dłuższego czasu borykają się z różnymi problemami. Okazuje się jednak, że te nadal nie zostały rozwiązane, przez co producent zmuszony był do podjęcia radykalnych kroków - ze strony internetowej zniknęły dwa modele napędzane układem hybrydowym typu plug-in.
W skrócie
- Jeep usuwa modele Wrangler 4xe i Grand Cherokee z konfiguratorów online ze względu na nierozwiązane problemy techniczne hybryd plug-in.
- Na rynkach amerykańskich zawieszono sprzedaż tych modeli po licznych przypadkach ryzyka pożaru silników związanych z błędem produkcyjnym.
- W Polsce modele te nadal widnieją na stronie Jeepa, ale nie można ich skonfigurować jak inne samochody z napędem hybrydowym.
Sukces ma wielu ojców, a porażki lubią ciszę - dokładnie w ten sposób można określić działania Jeepa, który od dłuższego czasu nie potrafi poradzić sobie z akcjami serwisowymi silników w modelach PHEV. Sprawa stała się wyjątkowo poważna, ponieważ w ostatnich dniach amerykański producent zdecydował się na usunięcie dwóch modeli ze swoich internetowych konfiguratorów. Mowa o Grand Cherokee i Wranglerze 4xe.
Jeep usuwa dwa modele z konfiguratora. Hybrydy plug-in stały się kamieniem w bucie
Modele napędzane hybrydą plug-in od dłuższego czasu przysparzają Jeepowi wielu problemów. Według producenta doszło do błędu produkcyjnego, który w konsekwencji doprowadził do pożarów w wielu samochodach klientów. Odpowiedzią na ten problem była akcja serwisowa, jednak wszystko wskazuje na to, że nawet wizyta w autoryzowanym serwisie nie była w stanie skutecznie wyeliminować bolączek. Nikt jednak nie spodziewał się, że Stellantis będzie zmuszony do zawieszenia produkcji, co - jak wszystko wskazuje - ma teraz miejsce.
Chociaż amerykański producent nie poinformował o tym wprost, to ze strony internetowej zniknęły Wrangler 4xe i Grand Cherokee - oba napędzane problematyczną hybrydą typu plug-in. Co więcej, nie tylko nie można skonfigurować tych samochodów, ale nawet jeśli uda się do nich dotrzeć, użytkownik zostaje automatycznie przekierowany do wersji spalinowych. O hybrydach nie ma już ani słowa.
Akcja serwisowa na modele Wrangler 4xe oraz Grand Cherokee. Dwa modele Jeepa mogą spłonąć
Akcja serwisowa związana z ryzykiem pożaru silnika została oficjalnie ogłoszona w listopadzie, jednak w osobnym, skierowanym do dealerów komunikacie Stellantis zawarł kilka szczegółów, które przeszły niemal bez echa. Przede wszystkim Jeep nie posiadał wówczas żadnego gotowego rozwiązania problemu i wszystko wskazuje na to, że naprawę przewidywano dopiero na drugi kwartał 2026 r. Co więcej, do tego czasu nałożono zakaz sprzedaży wszystkich modeli objętych akcją serwisową.
Możemy potwierdzić, że w przypadku ogłoszonych akcji serwisowych związanych z bezpieczeństwem, takich jak obecnie w wybranych modelach Jeep Grand Cherokee i Wrangler 4xe, standardową praktyką jest wstrzymanie sprzedaży wszystkich nowych pojazdów znajdujących się na placach dealerskich. Po wdrożeniu rozwiązania u dealerów zakaz sprzedaży zostanie natychmiast zniesiony
Jeep Wrangler 4xe i Grand Cherokee w Polsce. Czy można je kupić?
Jeep Wrangler 4xe oraz Grand Cherokee zniknęły z oferty. Na polskiej stronie Jeepa bez problemu można wejść w zakładkę modelu Wrangler 4xe, poprosić o wycenę czy kupić egzemplarze dostępne od ręki.
Podobna sytuacja dotyczy modelu Grand Cherokee z hybrydą typu plug-in. Co jednak zastanawiające, żadnego z tych modeli nie można skonfigurować, co wciąż jest możliwe w przypadku innych samochodów, które pod maską również posiadają napęd PHEV.