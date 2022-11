Potrącił 80-latkę pod cmentarzem. Policja ukarała go ogromnym mandatem

Policja z Siemianowic Śląskich informuje o zdarzeniu, jakie miało miejsce ostatniego dnia października. Prowadzący Forda Transita 29-latek wykonywał manewr cofania jadąc po chodniku i nie zauważył idącej nim starszej kobiety. Na szczęście 80-latce nie stało się nic poważnego, ratownicy medyczni udzielili jej pomocy na miejscu zdarzenia.

Do wypadku doszło w okolicy cmentarza

Policjanci zwracają uwagę na konieczność zachowania szczególnej ostrożności w okolicach nekropolii. Na przełomie października i listopada miejsca te odwiedzają tysiące ludzi, niejednokrotnie policja zmienia organizację ruchu, a funkcjonariusze kierują przepływem ludzi i pojazdów inaczej, niż wskazywałyby znaki, czy światła. Przy okazji przypominamy, że za niedostosowanie się do sygnałów wydawanych przez policjanta kierującego ruchem drogowym, kierowcy pojazdu grozi mandat w wysokości od 300 do 500 zł. W przypadku pieszych mandat wynosić może do 100 zł.

Za nieodpowiedzialne zachowanie i rażące naruszenie przepisów drogowych obecni na miejscu funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 6 500 zł, a do konta punktowego dopisali 16 oczek.

