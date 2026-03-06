Posłowie chcą więcej czasu na rejestrację auta. Jest odpowiedź rządu
Obecnie - zgodnie z art. 73aa ustawy Prawo o ruchu drogowym - właściciel pojazdu ma 30 dni na złożenie wniosku o jego rejestrację, a przedsiębiorca 90 dni. Do ministra infrastruktury wpłynęła interpelacja posłów, którzy zapytali o możliwość wydłużenia tego terminu w określonych przypadkach, a także ile decyzji o nałożeniu kar zostało wydanych od 1 stycznia 2024 r. Odpowiedź nie pozostawia złudzeń.
W skrócie
Chociaż 30 dni na zarejestrowanie pojazdu wydaje się wystarczającym okresem, to bardzo często pojawiają się najróżniejsze przeszkody i komplikacje, przez które złożenie wniosku w terminie staje się niemożliwe. Przepisy nie przewidują jednak jakichkolwiek sytuacji, w których nabywca miałby więcej czasu, aby stawić się w Wydziale Komunikacji. Grupa posłów złożyła interpelację do Ministerstwa Infrastruktury, w której pojawiło się pytanie dotyczące wydłużenia czasu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu przez osoby fizyczne oraz liczby nałożonych kar.
30 dni na zarejestrowanie pojazdu. Posłowie wskazują przypadki, gdy czas ten jest za krótki
W interpelacji grupa posłów zaznacza, że okres 30 dni na złożenie wniosku bardzo często jest niewystarczający, a niedopełnienie tego obowiązku w terminie sankcjonowane jest karą pieniężną. Nie brakuje jednak sytuacji, gdy zarejestrowanie auta lub motocykla w terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od nabywcy - mowa m.in. o konieczności przeprowadzenia naprawy technicznej umożliwiającej poruszanie się pojazdem, naprawy blacharsko-lakierniczej czy sytuacji, w której w przypadku pojazdów sprowadzonych brakuje niezbędnych dokumentów.
W takich przypadkach nabywcy - często osoby prywatne - narażeni są na wymierne sankcje finansowe, mimo że przeszkody mają charakter obiektywny lub wynikają ze stanu pojazdu.
Na pytanie odpowiedział sekretarz stanu Stanisław Bukowiec, który zaznaczył, że w sytuacji, gdy właściciel pojazdu złoży wniosek o rejestrację, ale zabraknie któregoś z wymaganych dokumentów, Wydział Komunikacji wezwie go do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. Wynika to wprost z art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego nie wykluczają, aby na wniosek strony organ wydłużył termin na uzupełnienie braków formalnych np. o czas niezbędny do naprawy pojazdu i uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego.
Czy można wydłużyć czas na zarejestrowanie pojazdu?
Stanisław Bukowiec wskazuje dodatkowo, że zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może również zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
Ministerstwo nie planuje wydłużyć terminu na zarejestrowanie pojazdu
Sekretarz stanu wyjaśnił w odpowiedzi, że obecnie nie są planowane żadne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym w kwestii wydłużenia czasu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu.
Ilu właścicieli pojazdów zostało ukaranych za niezarejestrowanie pojazdu w terminie?
W drugim pytaniu w interpelacji posłowie zapytali o liczbę nałożonych kar za niezłożenie wniosku o zarejestrowanie pojazdu w terminie. Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi jednak takich statystyk, a dodatkowo Stanisław Bukowiec wskazał, że ostateczna decyzja o nałożeniu grzywny należy do starosty. Dane takie posiadają zatem jedynie starostowie.
Przypomnijmy, że kara administracyjna za niezarejestrowanie pojazdu (krajowego lub sprowadzonego) w terminie 30 dni wynosi 500 zł, a po przekroczeniu 180 dni wzrasta do 1 tys. zł. W przypadku handlarzy samochodami lub motocyklami grzywna wynosi odpowiednio 1 i 2 tys. zł. Natomiast za niezgłoszenie zbycia pojazdu na byłego właściciela zostanie nałożona kara w wysokości 250 zł.