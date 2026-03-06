W skrócie Właściciel pojazdu ma 30 dni na złożenie wniosku o rejestrację, a przepisy nie przewidują wyjątków przedłużających ten termin.

Sekretarz stanu poinformował, że obecnie nie są planowane zmiany dotyczące wydłużenia terminu na rejestrację pojazdu.

Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi statystyk dotyczących liczby nałożonych kar za niezarejestrowanie pojazdu w terminie, a decyzję o karze podejmuje starosta.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Chociaż 30 dni na zarejestrowanie pojazdu wydaje się wystarczającym okresem, to bardzo często pojawiają się najróżniejsze przeszkody i komplikacje, przez które złożenie wniosku w terminie staje się niemożliwe. Przepisy nie przewidują jednak jakichkolwiek sytuacji, w których nabywca miałby więcej czasu, aby stawić się w Wydziale Komunikacji. Grupa posłów złożyła interpelację do Ministerstwa Infrastruktury, w której pojawiło się pytanie dotyczące wydłużenia czasu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu przez osoby fizyczne oraz liczby nałożonych kar.

30 dni na zarejestrowanie pojazdu. Posłowie wskazują przypadki, gdy czas ten jest za krótki

W interpelacji grupa posłów zaznacza, że okres 30 dni na złożenie wniosku bardzo często jest niewystarczający, a niedopełnienie tego obowiązku w terminie sankcjonowane jest karą pieniężną. Nie brakuje jednak sytuacji, gdy zarejestrowanie auta lub motocykla w terminie jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od nabywcy - mowa m.in. o konieczności przeprowadzenia naprawy technicznej umożliwiającej poruszanie się pojazdem, naprawy blacharsko-lakierniczej czy sytuacji, w której w przypadku pojazdów sprowadzonych brakuje niezbędnych dokumentów.

W takich przypadkach nabywcy - często osoby prywatne - narażeni są na wymierne sankcje finansowe, mimo że przeszkody mają charakter obiektywny lub wynikają ze stanu pojazdu.

Na pytanie odpowiedział sekretarz stanu Stanisław Bukowiec, który zaznaczył, że w sytuacji, gdy właściciel pojazdu złoży wniosek o rejestrację, ale zabraknie któregoś z wymaganych dokumentów, Wydział Komunikacji wezwie go do usunięcia braków w wyznaczonym terminie. Wynika to wprost z art. 64 § 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

Należy przy tym zaznaczyć, że przepisy ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego nie wykluczają, aby na wniosek strony organ wydłużył termin na uzupełnienie braków formalnych np. o czas niezbędny do naprawy pojazdu i uzyskania pozytywnego wyniku badania technicznego.

Czy można wydłużyć czas na zarejestrowanie pojazdu?

Stanisław Bukowiec wskazuje dodatkowo, że zgodnie z art. 98 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może również zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.

Ministerstwo nie planuje wydłużyć terminu na zarejestrowanie pojazdu

Sekretarz stanu wyjaśnił w odpowiedzi, że obecnie nie są planowane żadne zmiany w ustawie Prawo o ruchu drogowym w kwestii wydłużenia czasu na złożenie wniosku o rejestrację pojazdu.

Ilu właścicieli pojazdów zostało ukaranych za niezarejestrowanie pojazdu w terminie?

W drugim pytaniu w interpelacji posłowie zapytali o liczbę nałożonych kar za niezłożenie wniosku o zarejestrowanie pojazdu w terminie. Ministerstwo Infrastruktury nie prowadzi jednak takich statystyk, a dodatkowo Stanisław Bukowiec wskazał, że ostateczna decyzja o nałożeniu grzywny należy do starosty. Dane takie posiadają zatem jedynie starostowie.

Przypomnijmy, że kara administracyjna za niezarejestrowanie pojazdu (krajowego lub sprowadzonego) w terminie 30 dni wynosi 500 zł, a po przekroczeniu 180 dni wzrasta do 1 tys. zł. W przypadku handlarzy samochodami lub motocyklami grzywna wynosi odpowiednio 1 i 2 tys. zł. Natomiast za niezgłoszenie zbycia pojazdu na byłego właściciela zostanie nałożona kara w wysokości 250 zł.

Nowe Audi RS 5 z bliska. Hybrydowe 639 KM z wtyczką INTERIA.PL