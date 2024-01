Polski Rambo w Ciechanowie. Policjanci pokazali mu co to „pierwsza krew”

Zamiast gęstej dżungli Wietnamu jego polem bitwy stała się ciechanowska posesja, a wrogiem - bezbronne Infiniti. Gdy nocne powietrze przeszył okrzyk bojowy "Jestem Rambo!", przybyli na miejsce funkcjonariusze nie spodziewali się zapewne zobaczyć Sylwestra Stallone w bandanie. Wezwał ich mieszkaniec Ciechanowa, który zauważył człowieka próbującego włamać się do jednego z budynków. Do policjantów nie wybiegł jednak legendarny aktor, ale przesadnie pobudzony 31-latek.

Ciechanowski Rambo bez happy endu

Kariera ciechanowskiego Rambo szybko dobiegła końca - funkcjonariusze nie musieli na szczęście stosować broni, wystarczyły środki przymusu bezpośredniego i kajdanki. Nie reagował na wydawane przez nich polecenia, nie chciał dobrowolnie poddać się kontroli, więc został zmuszony do tego siłą. Po obezwładnieniu wykonano badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu - alkomat pokazał prawie 2 promile.



Rambo zaatakował Infiniti

Właściciel posesji po interwencji funkcjonariuszy sprawdziłł jakie szkody wyrządził rzutki 31-latek. Jak się okazało, w bojowym szale zaatakował zaparkowane na posesji Infiniti rysując karoserię i rozbijając lusterko. Mężczyzna uszkodził też pompę ciepła i niesprecyzowane w komunikacie policji "elementy budynku". Właściciel wycenił straty na 30 tys. zł. "Rambo" trafił do policyjnego aresztu, gdzie po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut uszkodzenia mienia, za co grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Asp. Magda Zarembska z KPP w Ciechanowie ostrzega:



Życie to nie film. Czasami wcielanie się w postaci z filmów, może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Zdjęcie Dokonania "Rambo" z Ciechanowa raczej nie zaimponowałyby filmowemu (ani książkowemu) pierwowzorowi / Policja

Zdjęcie W spotkaniu z "Rambo" ucierpiało lusterko Infiniti / Policja