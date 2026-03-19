Według danych Samaru, na które zwrócił uwagę główny analityk Michał Hadyś, przeciętny samochód poruszający się po polskich drogach ma już 16,24 roku. To poziom wyraźnie wyższy niż w wielu krajach Europy Zachodniej i sygnał, że struktura parku wciąż opiera się na starszych pojazdach.

Dlaczego auta w Polsce wciąż się starzeją

Na pierwszy rzut oka dane mogą wydawać się sprzeczne. W 2025 r. przybyło przeszło 597 tys. nowych samochodów osobowych, a mimo to średni wiek parku wzrósł. Klucz leży w strukturze tego wzrostu.

Nowe samochody, choć licznie rejestrowane, stanowią zbyt małą część całego rynku, by realnie odmłodzić park. Równocześnie do Polski nadal trafia duża liczba używanych aut z importu, często nawet kilkunastoletnich. Z danych IBRM Samar wynika, że w 2025 roku do Polski sprowadzono 855 587 samochodów używanych. Średni wiek sprowadzonego pojazdu wynosił 12,5 roku. Do tego dochodzi naturalny proces starzenia się już zarejestrowanych pojazdów.

Efekt jest prosty: nawet jeśli liczba nowych aut rośnie, to ich udział nie równoważy napływu starszych egzemplarzy i całkowitej liczby pojazdów już obecnych w systemie.

Ile samochodów jest dziś w Polsce naprawdę

Z najnowszych danych wynika, że rzeczywisty park samochodów osobowych w Polsce liczył na koniec 2025 r. 21 076 951 pojazdów. To wzrost o 508 649 aut, czyli 2,5 proc. rok do roku. Nominalnie w bazie CEPiK widnieje ponad 24,2 mln samochodów osobowych, ale część z nich tzw. "martwe dusze" - pojazdy, które formalnie pozostają w ewidencji, choć w praktyce nie uczestniczą już w ruchu. Po ich odjęciu otrzymujemy realny obraz rynku, czyli nieco ponad 21 mln aut.

565 aut na 1000 mieszkańców - Polska na tle Europy

Równolegle rośnie wskaźnik nasycenia rynku samochodami. Na koniec 2025 r. na 1000 mieszkańców przypadało już 565 aut osobowych, czyli o 17 więcej niż rok wcześniej. To kolejny sygnał, że samochód pozostaje podstawowym środkiem transportu dla Polaków.

W ujęciu europejskim to wynik wysoki, zbliżający Polskę do krajów o dużym nasyceniu rynku. Różnica polega jednak na strukturze parku - podczas gdy w wielu państwach Europy Zachodniej rośnie udział nowych i relatywnie młodych pojazdów, w Polsce dominują auta starsze.

Polski rynek motoryzacyjny znajduje się w swego rodzaju rozkroku. Z jednej strony rosnąca liczba rejestracji nowych aut i wysokie nasycenie pojazdami świadczą o rosnących potrzebach mobilnych społeczeństwa. Z drugiej - bariera cenowa w salonach samochodowych sprawia, że "odmłodzenie" floty pozostaje procesem powolnym i trudnym do przeprowadzenia. Bez systemowych zmian lub wyraźnego impulsu ekonomicznego, polskie drogi przez najbliższe lata nadal będą zdominowane przez kilkunastoletnie pojazdy, co stawia pod znakiem zapytania tempo transformacji ekologicznej i poprawy bezpieczeństwa.

