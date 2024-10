Niestety, trend wzrostowy w cenach usług warsztatów samochodowych obserwujemy już od początku 2024 r. Rosną koszty energii elektrycznej, dziś coraz ważniejszą rolę w miesięcznych rachunkach zaczynają odgrywać koszty ogrzewania. Wzrostu płac oczekują też sami mechanicy, co musiało odbić się na kosztach prowadzenia warsztatów samochodowych.

Przyczyną zmiany stawek jest też konieczność inwestowania w nowe technologie. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej narzekają, że wprowadzone w lipcu 2024 roku nowe regulacje dotyczące cyberbezpieczeństwa ograniczają niezależnym warsztatom dostęp do części, dokumentacji i narzędzi serwisowych. Problem polega na tym, że nowe samochody są zdecydowanie bardziej cyfrowe niż ich poprzednie generacje. Nawet błaha z pozoru naprawa czy czynność serwisowa, jak chociażby wymiana klocków i tarcz hamulcowych lub akumulatora, wymaga często narzędzi czy oprogramowania licencjonowanego przez daną markę. By móc łączyć się z konkretnymi pojazdami, warsztaty powinny teraz posiadać zatwierdzone przez producenta interfejsy i dedykowane oprogramowanie. Biorąc pod uwagę, że na europejskim rynku działa stale między 30 a 40 marek, nie trzeba tłumaczyć, że koszty zakupu nowego sprzętu, które ostatecznie przerzucone zostaną na kierowców, będą dla warsztatów gigantyczne.



Ceny usług w warsztatach samochodowych w 2024 r.

Według badania przeprowadzonego przez serwis Motofocus.pl, w 2024 r. aż 86 proc. warsztatów podniosło wysokość stawki roboczogodziny. W mniejszych miejscowościach podwyżki raczej nie przekraczały 20 proc., ale zdarzało się, że dobijały nawet do 30 proc. Za to w większych miastach na podwyżki ponad 20 proc. pozwolił sobie niemal co czwarty warsztat. Tylko 14 proc. właścicieli warsztatów zadeklarowało, że nie podnosili cen. To zmiana, która nie podoba się klientom, ale nie są w stanie nic na to poradzić. Co piąty klient kwestionował zmianę ceny, ale 73 proc. po prostu przystało na nową rzeczywistość.



Podwyżki cen w warsztatach w 2025 r.

Przebadani przez Motofocus właściciele warsztatów deklarują, że trend podwyżek przeniesie się na przyszły rok. Prawie połowa z nich deklaruje, że będzie zmuszona do podniesienia wynagrodzeń swoim pracownikom. Wykwalifikowanych specjalistów ubywa, więc pracodawcy muszą bardziej zabiegać o to, by utrzymać w warsztacie cenionego praktyka. Do tego poza powodami wspomnianymi wcześniej, dochodzi też konieczność inwestowania w nowe formy reklamy - poczta pantoflowa i opinie klientów przestają wystarczać. Coraz więcej warsztatów inwestuje więc w promocję online. Wyniki badania pokazują, niemal 30 proc. warsztatów planuje podniesienie cen o kolejne 10 do 20 proc.

Serwis MotoFocus.pl wykonał badanie metodą CAWI - w formie wywiadu internetowego, który przeprowadzono wśród 757 przedstawicieli warsztatów motoryzacyjnych.