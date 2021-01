Policja zatrzymała seryjnego złodzieja katalizatorów

Do 5 lat więzienia grozi mieszkańcowi Wyrzyska (woj. wielkopolskie), który przyjeżdżał specjalnie do Piły, by kraść katalizatory. Mężczyzna został zatrzymany przez policję na gorącym uczynku.

Zdjęcie /Policja

Jak poinformował w środę mł. asp. Jędrzej Panglisz z KPP w Pile, nad ranem policjanci otrzymali informację o mężczyźnie, który prawdopodobnie kradnie części samochodowe.



"Dyżurny pilskiej jednostki natychmiast zadysponował we wskazane miejsce kilka patroli. Mundurowi zauważyli sprawcę, który na widok policjantów zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mężczyzna został zatrzymany" - wskazał Panglisz.



Jak dodał, na osiedlowym parkingu policjanci znaleźli pojazd, który miał już częściowo odkręcony katalizator. W pobliżu pojazdu leżały też porozrzucane śruby oraz uszczelki. Ponadto przy zatrzymanym 42-latku policjanci ujawnili narzędzia, którymi sprawca posługiwał się przy wycinaniu części samochodowych.

Zdjęcie / Policja

Panglisz wskazał, że 42-letni mieszkaniec Wyrzyska na przełomie roku kilkakrotnie pojawił się w Pile, aby kraść katalizatory. Dodał, że sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają kolejnych zarzutów.



Za popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.