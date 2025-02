Ferie to czas wzmożonego ruchu na drogach. Wielu Polaków bierze w tym czasie urlop, by wraz ze swoimi pociechami udać się np. do popularnych turystycznie miejsc w naszym kraju. Nie brakuje również różnego rodzaju wycieczek zmierzających np. w góry. W związku z większym natężeniem ruchu na drogi w całej Polsce wyjeżdża więcej policyjnych patroli. Funkcjonariusze prowadzą w tym czasie wzmożone kontrole drogowe, mające zwiększyć bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Jak przekłada się to na bezpieczeństwo na drogach?

Ferie bezpieczniejsze niż rok temu

Od początku ferii zimowych na drogach w całym kraju doszło do 1 184 wypadków drogowych. Zginęło w nich 108 osób, a 1 373 zostały ranne – poinformował Polską Agencję Prasową nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W tym czasie funkcjonariusze zatrzymali 6 432 nietrzeźwych kierowców.

Z danych KGP wynika, że w tym roku na drogach jest bezpieczniej niż w poprzednim. W takim samym okresie roku ubiegłego doszło do większej o 131 liczby wypadków drogowych. W ich wyniku zginęło o 26 osób więcej. Opas stwierdził, że ogólnie od początku roku policja odnotowuje mniejszą liczbę zdarzeń drogowych oraz ofiar. "To dokładnie 1898 wypadków i jest to o 121 zdarzeń mniej niż w roku 2024" – poinformowało funkcjonariusz. Dodał ponadto, że zanotowano także 169 ofiar wypadków, czyli o 41 mniej.

Na czym polegają "Bezpieczne Ferie"?

Opas zaznaczył jednak, że ferie ciągle trwają. Przypomnijmy, tegoroczne ferie rozpoczęły się 20 stycznia (a de facto w piątek 17 stycznia po południu) i potrwają aż do 2 marca 2025 roku. Jako pierwsze odpoczęły od szkoły dzieci z województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Następnie, od 27 lutego do 9 lutego, ferie trwały w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim.

Potem, od 3 lutego do 16 lutego wypoczywały dzieci z województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Obecnie trwa już ostatnia, czwarta tura ferii. Od 17 lutego do 2 marca wolne mają uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. "Zwracam się z apelem o rozsądną, bezpieczną, dostosowaną do trudnych warunków atmosferycznych jazdę" – zaapelował nadkomisarz Opas.

W czasie ferii policjanci prowadzą akcję "Bezpieczne Ferie" w szczególny sposób skupioną na pojazdach i kierowcach przewożących dzieci. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. prędkość pojazdów, ich stan techniczny i wyposażenie. Kontrolują także czas pracy kierowców, uprawnienia, trzeźwość czy stan psychofizyczny. Biuro Ruchu Drogowego KGP przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów w każdym z województw. Na policyjnej stronie znajdziemy nie tylko lokalizacje, ale także telefony, pod którymi można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia kontroli.

