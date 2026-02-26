W skrócie Mahindra buduje zintegrowany kompleks produkcyjny w indyjskim stanie Maharasztra o wartości około 5,6 mld zł.

Docelowa produkcja zakładu ma wynieść ponad 500 tys. samochodów i 100 tys. ciągników rocznie.

Kompleks obejmie park dostawców oraz nowe tereny zwiększające moce wytwórcze silników i technologii.

Mahindra inwestuje miliardy w fabrykę. Produkcja ruszy w 2028 roku

Nowy zakład powstanie w indyjskim stanie Maharasztra, w regionie Vidarbha. Główna część kompleksu obejmie około 1500 akrów. Uzupełnieniem będzie park dostawców o powierzchni 150 akrów w Sambhajinagar oraz dodatkowe tereny w regionie Igatpuri-Nashik. Łącznie koncern planuje przejąć ponad 2000 akrów gruntów w trzech lokalizacjach.

Wartość inwestycji to 15 000 crore rupii, czyli około 1,3 mld euro. Przy obecnym kursie walut oznacza to wydatek rzędu około 5,6 mld zł. Uruchomienie produkcji zaplanowano na 2028 rok. Docelowe moce kompleksu wyniosą ponad 500 tys. samochodów rocznie oraz 100 tys. ciągników rolniczych rocznie. Będzie to największa zintegrowana fabryka w strukturach Mahindry w Indiach.

500 tys. aut rocznie. Nowa fabryka Mahindry zmienia skalę produkcji

Część motoryzacyjna będzie odpowiadała za produkcję ponad pół miliona samochodów rocznie. Zakład ma obsługiwać zarówno modele z silnikami spalinowymi, jak i pojazdy elektryczne. Producent zapowiada również gotowość do wdrażania kolejnych technologii napędowych w przyszłości.

Fabryka ma wykorzystywać zaawansowane systemy automatyzacji i cyfrowego zarządzania produkcją. Elastyczne linie montażowe pozwolą dostosowywać proces do różnych platform i wariantów napędowych. Lokalizacja w regionie Vidarbha zapewnia dostęp do autostrady Samruddhi Expressway oraz rozbudowanej infrastruktury kolejowej. Ma to znaczenie zarówno dla rynku krajowego, jak i eksportu.

100 tys. ciągników rocznie. Wzmocnienie pozycji lidera

Równolegle zakład będzie wytwarzał do 100 tys. ciągników rocznie. To istotna liczba nawet w skali globalnej. Mahindra jest obecnie największym producentem ciągników na świecie pod względem wolumenu sprzedaży. Grupa zatrudnia 324 tys. pracowników i działa w ponad 100 krajach.

Skoncentrowanie produkcji maszyn rolniczych w jednym kompleksie pozwoli ograniczyć koszty jednostkowe i zwiększyć efektywność logistyczną. Park dostawców w Sambhajinagar ma skrócić łańcuch dostaw i zwiększyć udział lokalnych komponentów.

Rozbudowa w regionie Igatpuri-Nashik obejmie zwiększenie mocy produkcyjnych silników oraz rozwój obszaru zaawansowanych technologii. To zaplecze ma wspierać zarówno segment automotive, jak i agro.

Globalna konkurencja inwestuje w duże kompleksy

Inwestycja Mahindry wpisuje się w szerszy trend koncentracji produkcji w dużych, zintegrowanych zakładach. W ubiegłym roku chiński producent Weichai Lovol uruchomił fabrykę o zdolności produkcyjnej około 100 tys. ciągników rocznie.

Rosnące moce wytwórcze pozwalają producentom zwiększać skalę eksportu i poprawiać konkurencyjność cenową na rynkach międzynarodowych.

