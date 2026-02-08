Ford i Geely rozmawiają o produkcji aut w Europie

Rozmowy między Fordem a Geely skupiają się przede wszystkim na produkcji samochodów na rynek europejski. Chiński koncern miałby korzystać z mocy produkcyjnych Forda na Starym Kontynencie. Najczęściej wskazywanym miejscem jest fabryka w Walencji w Hiszpanii, która dziś nie jest w pełni wykorzystywana.

Zakład ten produkuje obecnie tylko jeden model - kompaktowego SUV-a Kugę. Sprzedaż tego auta w Europie wyniosła w 2025 roku niecałe 100 tys. egzemplarzy, a to znacznie poniżej możliwości fabryki, której roczna zdolność produkcyjna sięga 400 tys. samochodów.

Ford planuje wprawdzie uruchomienie drugiego modelu SUV-a pod nazwą Bronco (zupełnie innego niż obecnie oferowane Bronco) w 2027 roku, ale do tego czasu moce produkcyjne pozostają w dużej części niewykorzystane. Współpraca z Geely mogłaby poprawić sytuację zakładu i ustabilizować jego przyszłość.

Z kolei chińska firma zyskałaby możliwość produkcji aut na terenie UE, unikając w ten sposób wysokich ceł na samochody elektryczne sprowadzane z Chin, które w ostatnich miesiącach stały się poważnym problemem. Nałożone w zeszłym roku, sięgają nawet 37,6 proc.

Wspólne technologie Forda oraz Geely

Oprócz samej produkcji, Ford i Geely rozmawiają także o możliwej współpracy technologicznej. W grę wchodzą m.in. rozwiązania związane z systemami wspomagania jazdy i automatyzacją. Na razie jednak to właśnie rozmowy na temat europejskiej produkcji są najbardziej zaawansowane.

Ford wysłał już delegację do Chin, aby przyspieszyć negocjacje. Wcześniej do spotkań doszło również w Stanach Zjednoczonych, gdzie menedżerowie Geely rozmawiali z kierownictwem Forda w Michigan.

Dla Forda ewentualna umowa z Geely wpisuje się w szerszą strategię. Amerykański producent coraz wyraźniej stawia na współpracę z innymi firmami, aby obniżać koszty i szybciej wdrażać nowe technologie. Niedawno zawarł porozumienie z Renault dotyczące produkcji samochodów elektrycznych w Europie. Francuski koncern zbuduje dla Forda dwa elektryczne modele na swojej małej platformie, tej samej, na której powstały nowe Renault 4 i 5 oraz Nissan Micra.

Geely miało produkować auta w polskiej fabryce, ale projekt Izera nie wypalił

Geely stosuje podobną strategię także na innych rynkach. W Korei Południowej i Brazylii współpracuje z Renault, wykorzystując istniejące zakłady, zamiast budowy nowych fabryk. To podejście przyniosło Renault wzrost sprzedaży poza Europą.

Sam prezes Geely, Li Shufu, zapowiedział już wcześniej, że koncern nie będzie budował kolejnych fabryk samochodów. Powodem jest globalna nadwyżka mocy produkcyjnych. Zamiast tego Geely chce korzystać z istniejących zakładów w ramach grupy lub współpracować z partnerami.

Takim europejskim partnerem miało być ElectroMobility Poland. W 2022 roku ogłoszono podpisanie umowy z Geely na dostarczenie platformy, na której powstawać miały samochody pod marką Izera. Ówczesne władze polskiej firmy dość szybko przyznały, że współpraca z chińskim koncernem nie ograniczy się do samego wykupienia od niego licencji.

W Jaworznie miała powstać nie fabryka, ale cały hub elektromobilności, obejmujący między innymi zakład produkujący baterie oraz układy napędowe do aut elektrycznych. Prezes EMP powiedział w 2023 roku, że planowane mocne produkcyjne zakładu to 150 tys. pojazdów rocznie. Znacznie więcej niż to, ile Izera mogłaby sprzedawać aut, szczególnie na początku swojej działalności. Dlatego też przyznał on, że w fabryce miałyby powstawać także chińskie samochody.

Taki scenariusz, paradoksalnie, byłby korzystny z punktu widzenia Polski. Sukces Izery był, mówiąc delikatnie, bardzo niepewny. Lecz dzięki chińskiemu partnerowi, mielibyśmy pewność, że fabryka i powstałe wraz z nią zakłady miałyby co robić i zapewniałyby stabilne zatrudnienie. A to ważne szczególnie teraz, kiedy inne fabryki z branży motoryzacyjnej znajdujące się w Polsce mają przestoje i zwalniają pracowników. Z kolei Chińczycy deklarowali pomoc w podbiciu rynków zachodnich i chcieli dzielić się swoim doświadczeniem związanym z nowymi modelami sprzedaży, które pozwoliły im przekonać tamtejszych klientów do zupełnie nowych dla nich marek. Produkcja Izery miała ruszyć w grudniu 2025 roku.

Wszystko jednak się zmieniło wraz ze zmianą władzy w Polsce. Utrzymanie zakładanych terminów zostało uznane przez nowego prezesa EMP za nierealne, zaś w listopadzie 2024 roku minister aktywów państwowych Jakub Jaworowski nazwał cały projekt Izery "halucynacją". Do mediów zaczęły przeciekać także głosy z władz Geely, które przyznały, że po zmianie rządu w Polsce "nie mają z kim rozmawiać". Wtedy też pojawiły się pierwsze przegłosy o tym, że Chińczycy chcą zrealizować swoje plany w Hiszpanii.

Najnowsze informacje tylko to potwierdzają. Tymczasem "halucynacja" jakim była Izera i mający powstać wokół niej hub oraz bliska współpraca z chińskim partnerem, została zakończona. Zamiast niej plany zakładają stworzenie "nowej europejskiej marki", powstanie wokół niej hubu oraz bliska współpraca z zagranicznym partnerem. Najpewniej chińskim.

