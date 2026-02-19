Nowa fabryka Toyoty w Wałbrzychu. W Europie jest tylko jedna taka

Toyota uruchomi w Wałbrzychu nową fabrykę. Nie będzie ona jednak produkować samochodów czy układów napędowych. Wprost przeciwnie, zakład zajmie się demontażem pojazdów wycofanych z eksploatacji.

W skrócie

  • Toyota uruchamia w Wałbrzychu nową fabrykę zajmującą się demontażem i przetwarzaniem aut wycofanych z eksploatacji.
  • Fabryka będzie odzyskiwać części i surowce z około 20 tys. pojazdów rocznie oraz wykorzystywać je ponownie w produkcji.
  • Zakład w Wałbrzychu to druga taka inwestycja Toyoty w Europie, realizowana w ramach strategii gospodarki obiegu zamkniętego.
Nowa fabryka Toyoty w Wałbrzychu. 20 tys. aut rocznie do przetworzenia

Nowa inwestycja powstaje na terenie zakładów Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu. Fabryka Zrównoważonego Obiegu będzie działać na powierzchni około 25 tys. m2. Rocznie ma tam trafiać blisko 20 tys. pojazdów wycofanych z użytkowania z rynku europejskiego, kierowanych do demontażu w ramach systemu recyklingu.

Zakład ma rozpocząć działalność w drugiej połowie roku. Toyota nie ujawniła jeszcze wartości inwestycji. Firma podkreśla, że nie powstają nowe budynki - wykorzystywana będzie istniejąca infrastruktura produkcyjna. Projekt rozszerza dotychczasową działalność fabryki, która obecnie zajmuje się produkcją napędów hybrydowych i spalinowych.

Fabryka Zrównoważonego Obiegu Toyoty. Demontaż i odzysk części

W nowym zakładzie samochody będą poddawane pełnemu procesowi demontażu. Najpierw pojazdy zostaną rozebrane na główne podzespoły, a następnie poszczególne elementy trafią do szczegółowej selekcji technicznej.

    Toyota planuje odzyskiwać m.in. baterie, koła, elementy zawieszenia oraz podzespoły elektroniczne. Części spełniające wymagania jakościowe będą regenerowane i wprowadzane ponownie do obrotu jako części zamienne. Pozostałe trafią do recyklingu.

    Firma zamierza również odzyskiwać surowce, takie jak stal, aluminium, miedź oraz tworzywa sztuczne. Materiały te mają być ponownie wykorzystywane w produkcji nowych pojazdów. Celem projektu jest ograniczenie ilości odpadów oraz zmniejszenie zapotrzebowania na surowce pierwotne o wysokim śladzie emisyjnym.

    Toyota i gospodarka obiegu zamkniętego. Drugi taki zakład w Europie

    Wałbrzyska fabryka będzie drugą tego typu inwestycją Toyoty w Europie. Pierwszy zakład tego typu został uruchomiony w 2025 roku w Burnaston w Wielkiej Brytanii.

    Projekt realizowany jest w ramach strategii gospodarki obiegu zamkniętego Toyota Motor Europe, opartej na zasadach ograniczania zużycia, ponownego wykorzystania i recyklingu. W praktyce oznacza to przesunięcie ciężaru działalności producenta z samej produkcji na zarządzanie pełnym cyklem życia pojazdu od montażu po demontaż i odzysk surowców.

    Według przedstawicieli koncernu wybór Polski nie był przypadkowy. Zadecydowały o nim rozwinięty sektor recyklingu, duża liczba pojazdów trafiających do demontażu oraz istniejąca baza produkcyjna Toyoty.

