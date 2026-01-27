W skrócie Zakład Adient w Skarbimierzu, produkujący metalowe konstrukcje do foteli samochodowych dla BMW i VW, zostanie zlikwidowany do 2029 roku.

Pracę straci łącznie 455 osób, a proces zwolnień grupowych będzie realizowany etapami przez kilka lat.

Przyczyną zamknięcia zakładu jest spadek produkcji oraz rosnąca presja kosztowa w branży motoryzacyjnej.

Likwidacja zakładu Adient w Skarbimierzu

Oddział Metal spółki Adient Poland w Skarbimierzu (woj. opolskie) ma zostać zamknięty w 2029 r. Zakład specjalizuje się w produkcji metalowych konstrukcji i mechanizmów do foteli samochodowych. Informację o planowanej likwidacji i zwolnieniach grupowych firma przekazała już związkom zawodowym.

Zatrudnienie straci łącznie 455 pracowników. To zdecydowana większość załogi oddziału Metal, który obecnie zatrudnia 593 osoby. Proces redukcji etatów ma być rozłożony na kilka lat, co nie zmienia faktu, że finałem będzie całkowite wygaszenie działalności zakładu.

Zwolnienia w branży motoryzacyjnej

Plan zwolnień został rozpisany etapami. Jeszcze w 2026 r. pracę ma stracić 75 osób. Największa fala redukcji przewidziana jest na 2027 r., kiedy zatrudnienie ma zostać zakończone dla 250 pracowników. W 2028 r. zwolnionych zostanie kolejnych 80 osób, a w ostatnim etapie w 2029 r. pracę straci 50 osób.

Część pracowników może otrzymać propozycję przeniesienia do innych zakładów spółki. Adient Poland prowadzi działalność m.in. w Bieruniu, Siemianowicach Śląskich i Żorach. Nie ma jednak gwarancji, że taka możliwość obejmie wszystkich zwalnianych.

Produkowali fotele dla BMW i Volkswagena

Adient to międzynarodowy koncern zajmujący się produkcją foteli samochodowych i ich komponentów. Wśród jego klientów znajdują się m.in. BMW, Volkswagen, Renault, Ford oraz General Motors. Zakład w Skarbimierzu odpowiadał za wytwarzanie metalowych elementów konstrukcyjnych, kluczowych dla bezpieczeństwa i ergonomii siedzeń.

W tej samej miejscowości funkcjonuje jeszcze drugi zakład Adient, produkujący fotele do samochodów ciężarowych. Na razie nie został on objęty planem likwidacji.

Presja kosztowa i spadek produkcji

Związki zawodowe wskazują, że decyzja o zamknięciu zakładu jest efektem niższego poziomu produkcji oraz rosnącej presji kosztowej. Spadek zamówień ze strony producentów aut i trudna sytuacja rynkowa zmuszają dostawców do dostosowywania mocy produkcyjnych.

To kolejny sygnał problemów w sektorze motoryzacyjnym. W ostatnich tygodniach fabryka Stellantis w Tychach ogłosiła przejście z trybu trzyzmianowego na dwuzmianowy. Równolegle zapowiedziano tam zwolnienia grupowe, które mogą objąć do 740 osób. Branża coraz wyraźniej reaguje na osłabienie popytu i niepewność na rynku.

