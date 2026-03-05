W skrócie Pokolenie Z wykazuje największą otwartość na chińskie marki samochodów, traktując auta jako produkty technologiczne podobne do smartfonów.

Rozpoznawalność chińskich marek, takich jak BYD, Chery, Geely, Changan czy Jetour, pozostaje na niskim poziomie wśród ankietowanych.

Gotowość do rozważenia zakupu wzrasta, gdy chińskie firmy współpracują z uznanymi producentami z USA lub Europy.

Chińscy producenci systematycznie zwiększają swoją obecność na światowych rynkach i to pomimo tego, że w niektórych krajach nadal napotykają istotne bariery handlowe. Obecnie nikt już nie ukrywa, że zainteresowanie chińską motoryzacją rośnie w coraz większym tempie, a motorem napędowym ich sprzedaży jest zwłaszcza młodsze pokolenie kierowców.

Udowadnia to badanie przeprowadzone przez amerykańską firmę analityczną Cox Automotive. Z jej raportu wynika, że podejście konsumentów do aut z Chin coraz wyraźniej różnicuje się pod względem wieku. Największą otwartość deklarują najmłodsi kierowcy, którzy znacznie rzadziej kierują się przy wyborze samochodu przywiązaniem do tradycyjnych marek.

Młodzi kierowcy patrzą na auta jak na smartfony

Aż 69 proc. respondentów należących do pokolenia Z przyznało, że kupiłoby samochód chińskiej marki. To wynik wyraźnie wyższy niż w całej badanej grupie. Jednocześnie 39 proc. wszystkich ankietowanych zadeklarowało niechęć wobec takiego wyboru. Z kolei 38 proc. respondentów uznało zakup chińskiego auta za bardzo lub raczej prawdopodobny.

Różnice pokoleniowe dobrze pokazują zmianę sposobu myślenia o samochodzie. Dla młodszych klientów coraz częściej staje się on produktem technologicznym, porównywalnym ze smartfonem lub elektroniką użytkową. W takim ujęciu znaczenie marki czy kraju produkcji maleje, a większą rolę odgrywają funkcjonalność, poziom wyposażenia oraz cena.

Zainteresowanie rośnie, ale świadomość marek jest niska

Deklarowana otwartość konsumentów nie idzie jednak w parze z dobrą znajomością producentów. Najwyższą rozpoznawalność osiągnęła marka BYD - słyszało o niej 35 proc. respondentów, lecz jedynie 17 proc. z nich zadeklarowało faktyczną jej znajomość. W badaniu pojawiły się również inne firmy, takie jak Chery, Geely, Changan czy Jetour, jednak także poziom ich rozpoznawalności pozostawał mocno ograniczony.

Eksperci podkreślają, że chociaż młodsi konsumenci są gotowi rozważać nowe propozycje, wciąż brakuje im zasadniczej wiedzy o konkretnych markach i modelach. Z perspektywy producentów oznacza to konieczność konsekwentnego budowania zaufania oraz stopniowego oswajania klientów z własną obecnością na rynku.

Wpływ współpracy z zachodnimi producentami

Badanie wskazuje również, że nastawienie klientów może zmieniać się w zależności od kontekstu rynkowego. 40 proc. ankietowanych popiera wejście chińskich marek na rynek amerykański, jednak większą akceptację budzą projekty realizowane wspólnie z uznanymi producentami z USA lub Europy.

W przypadku takiej współpracy aż 76 proc. respondentów deklaruje gotowość rozważenia zakupu. Partnerstwo z dobrze znaną marką działa więc jako czynnik zwiększający wiarygodność oraz ograniczający obawy związane z mniej rozpoznawalnym producentem.

