W skrócie Chińskie samochody zyskują coraz większą akceptację na rynku europejskim, a 72 proc. badanych dostrzega wzrost konkurencyjności dzięki ich obecności.

Niska cena jest głównym atutem chińskich aut, jednak połowa respondentów obawia się szybszej utraty wartości tych pojazdów.

Dostępność serwisu i części zamiennych pozostaje barierą, a 39 proc. osób wskazuje trudności z obsługą posprzedażową jako istotny problem.

Chińskie auta w Europie. Coraz mniej dystansu, coraz więcej zainteresowania

Jeszcze kilka lat temu chińskie samochody kojarzyły się głównie z niską jakością i niepewną przyszłością na europejskich drogach. Dziś ten obraz zaczyna się zmieniać. Aż 72 proc. uczestników badania uważa, że obecność chińskich marek zwiększa konkurencyjność europejskiego rynku motoryzacyjnego. Tylko 12 proc. respondentów nie zgadza się z tą opinią, co pokazuje, że sceptycyzm stopniowo ustępuje miejsca bardziej pragmatycznemu spojrzeniu.

Co ciekawe, najbardziej pozytywne nastawienie widać wśród starszych kierowców. W grupie pięćdziesięciolatków aż 76 proc. badanych uznało chińskie auta za czynnik zwiększający konkurencję, a wśród seniorów odsetek ten wzrósł do 77 proc. To sygnał, że otwartość na nowe marki nie jest wyłącznie domeną młodych kierowców.

Niska cena jako główny atut chińskich samochodów

Jednym z najczęściej wskazywanych powodów rosnącej popularności chińskich aut są koszty zakupu. Dla 71 proc. ankietowanych obecność tych marek w Europie może przyczynić się do ogólnego spadku cen samochodów. W praktyce oznacza to większą presję cenową na producentów z Europy, Korei czy Japonii.

Aż 76 proc. badanych postrzega chińskie auta jako realną alternatywę dla osób, których nie stać na nowe samochody innych producentów. To ważna informacja w czasach, gdy ceny nowych aut rosną szybciej niż zarobki, a coraz więcej kierowców odkłada decyzję o zakupie nowego pojazdu. Dla części klientów samochody z Chin mogą wypełnić lukę pomiędzy rynkiem aut używanych a drogimi nowymi modelami znanych marek.

Utrata wartości chińskich aut budzi obawy kierowców

Mimo rosnącego zainteresowania nie brakuje też obaw. Połowa respondentów zgadza się ze stwierdzeniem, że chińskie auta szybciej tracą na wartości niż samochody innych marek. To istotny argument, zwłaszcza dla kierowców, którzy planują sprzedaż auta po kilku latach użytkowania.

Jednocześnie aż 36 proc. badanych przyznaje, że nie ma wyrobionego zdania na temat utraty wartości pojazdów z Chin. Może to oznaczać, że rynek jest jeszcze zbyt młody, by kierowcy mogli ocenić realne koszty długoterminowego posiadania takich samochodów. Różnice w postrzeganiu tego problemu widać też między grupami wiekowymi. Seniorzy niemal dwukrotnie częściej niż najmłodsi badani zwracają uwagę na ryzyko szybszej utraty wartości.

Mężczyźni i kobiety inaczej patrzą na chińskie samochody

Badanie pokazuje również wyraźne różnice w opiniach kobiet i mężczyzn. Jak zauważa Piotr Półtorzycki z Santander Consumer Multirent, mężczyźni znacznie częściej są przekonani, że obecność chińskich aut pozytywnie wpłynie na konkurencyjność rynku. Jeszcze większa różnica dotyczy przekonania o spadku cen samochodów - tu przewaga mężczyzn sięga aż 20 punktów procentowych.

To pokazuje, że postrzeganie chińskich marek nie jest jednolite i zależy nie tylko od wieku, ale też od płci oraz indywidualnych doświadczeń związanych z motoryzacją.

Serwis i części zamienne jako bariera dla chińskich marek

Jedną z głównych barier dla dalszego wzrostu udziału chińskich producentów w rynku są obawy związane z obsługą posprzedażową. 39 proc. badanych uważa, że części zamienne i serwis chińskich aut mogą być w Polsce trudno dostępne. To realny problem z punktu widzenia kierowców, którzy oczekują szybkiej i niedrogiej obsługi w razie awarii.

Jednocześnie 44 proc. respondentów przyznaje, że nie wie, czy takie trudności rzeczywiście występują. To sugeruje, że część obaw ma charakter bardziej teoretyczny niż oparty na realnych doświadczeniach użytkowników.

Przyszłość rynku. Czy chińskie auta zdominują Europę?

Najbardziej wymownym wnioskiem z badania są prognozy dotyczące przyszłości. Aż 47 proc. ankietowanych uważa, że za dziesięć lat chińskie auta będą najpopularniejsze w Europie. To pokazuje skalę oczekiwanych zmian i rosnące znaczenie producentów z Państwa Środka.

Równocześnie 62 proc. badanych zauważa, że Polacy stają się coraz bardziej otwarci na zakup chińskich samochodów. 35 proc. respondentów deklaruje, że ufa tym autom bardziej niż rok temu. Największą zmianę w podejściu widać w grupie wiekowej 30-39 lat, gdzie taką odpowiedź wskazała aż połowa uczestników badania.

Badanie zostało przeprowadzone przez IBRiS na zlecenie Santander Consumer Multirent na grupie tysiąca dorosłych Polaków posiadających prawo jazdy. Wyniki pokazują, że chińskie auta coraz wyraźniej zaznaczają swoją obecność w świadomości kierowców i - niezależnie od wątpliwości - stają się ważnym elementem europejskiego rynku motoryzacyjnego.

