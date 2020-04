Pierwsza stacja z logo Orlen w Niemczech

W Niemczech, niedaleko Berlina, ruszyła pierwsza stacja paliw pod marką Orlen. PKN Orlen ocenia, że to ważny krok do pełnego rebrandingu sieci na zagranicznych rynkach i umocnienia pozycji spółki w Europie. W Niemczech działa ok. 600 stacji paliw pod marką Grupa Orlen-star.

Zdjęcie Stacja Orlenu w Berlinie, 2003 rok /Marcin Rutkiewicz /Reporter

Według płockiego koncernu, stacja pod marką Orlen została otwarta w Seeberg-Ost pod Berlinem, przy autostradzie nr 10 - placówka działa w koncepcie stop cafe i O!Shop, co oznacza, że klienci mogą zrobić tam szybkie zakupy, a także skorzystać z oferty gastronomicznej, obejmującej np. hot dogi, zupę, kiełbaski na ciepło, czyli bockwurst, a także kanapki, sałatki, świeżo wyciskane soki i kawę.



Informując we wtorek o pierwszej w Niemczech stacji paliw pod marką Orlen, płocki koncern, ocenił, że "to ważny krok do pełnego rebrandingu sieci na zagranicznych rynkach i umocnienia pozycji koncernu w Europie". Przypomniał zarazem, że aktualnie w Niemczech funkcjonuje już blisko 600 stacji paliw pod marką Grupa Orlen-star, dostępnych w każdym landzie.



"W biznesie sukces gwarantują odważne i dobrze przemyślane decyzje. PKN Orlen ma ogromny potencjał. Chcemy go w pełni wykorzystać również za granicą z korzyścią dla firmy, a także polskiej gospodarki. Na niemieckim rynku jesteśmy obecni od dawna ciągle zwiększając w nim udział. Aktywnie działamy w tym kierunku, otwierając pierwszą w Niemczech stację pod marką Orlen" - powiedział prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek, cytowany w informacji prasowej.



Wskazał jednocześnie, iż spółka ta podjęła wiele działań wzmacniających jej rozpoznawalność. "Niemieccy klienci chętnie wybierają nasze stacje, ponieważ kojarzą je z profesjonalizmem, wysoką jakością usług i produktów" - dodał Obajtek.



Jak podał PKN Orlen, ze względu na ogłoszony w Niemczech stan pandemii koronawirusa, "na stacji w Seeberg-Ost obowiązują takie same, wysokie standardy bezpieczeństwa, jakie wprowadzono na polskich stacjach koncernu". "Wszystkie produkty z oferty gastronomicznej serwowane są na wynos, a akcesoria do gorących napojów, np. wieczka do kubków czy mieszadełka, są dostępne u pracowników stacji" - wyjaśniła spółka.



PKN Orlen wspomniał, iż strategię ujednolicania wizerunku swych stacji paliwowych na zagranicznych rynkach zainicjował jeszcze w listopadzie 2019 r. "W ramach cobrandingu już na wszystkich stacjach w Niemczech i wszystkich w Czechach oraz na Słowacji do lokalnych brandów star i Benzina dołączył logotyp Grupy Orlen. Oznakowane nim zostały dystrybutory, pylony cenowe oraz ekrany wewnątrz stacji" - podkreśliła spółka.



Koncern przypomniał, że jest obecny również na Litwie, jednak tam - jak zaznaczył - "wszystkie stacje od początku funkcjonują wyłącznie pod brandem Orlen".