Na stacji będą mogły tankować autobusy, samochody osobowe i ciężarówki wodorowe. Już teraz na stacji będą tankowane pierwsze z 10 NesoBusów wyprodukowanych przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK dla miasta Gdańska. Ultraekologiczne autobusy wodorowe dołączą do floty pojazdów ekologicznych Gdańskich Autobusów i Tramwajów.

Pierwsza w Gdańsku stacja tankowania wodoru mieści się na ul. Jabłoniowej i jest to trzecia po Warszawie i Rybniku lokalizacja stacji NESO w Polsce. Będą mogły z niej korzystać autobusy komunikacji miejskiej Gdańska, których flota już poszerzyła się o cztery autobusy wodorowe NesoBus. Docelowo dostarczonych będzie łącznie dziesięć autobusów wodorowych NesoBus, produkowanych w Świdniku przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK. Stacja jest ogólnodostępna i będą mogli korzystać z niej wszyscy użytkownicy samochodów napędzanych wodorem.

Mieszkańcy Gdańska będą mogli od poniedziałku sprawdzić jak podróżuje się wodorowym autobusem na regularnych liniach. Włodarze miasta przygotowali również weekendową opcję. W sobotę i niedzielę będzie można dojechać z centrum miasta na molo w Breźnie lub na Westerplatte przy pomocy nowoczesnych i ekologicznych jednostek.

Stacja NESO jest w pełni samoobsługowa. Samochód osobowy tankuje się wodorem ok. 3-4 minuty i daje to zasięg ok. 650 km. Tankowanie autobusu zajmuje kilkanaście minut co daje zasięg ok. 450 km. Korzystanie ze stacji NESO jest zbliżone do tego, jakie znamy na tradycyjnych stacjach. Do tankowania zdejmuje się "pistolet" z dystrybutora, wkłada do samochodu lub autobusu, naciska przycisk i rozpoczyna się napełnianie baku.

Sieć stacji tankowania wodoru Grupy Polsat Plus i ZE PAK jest budowana pod marką NESO. Nazwa pochodzi od pierwszych liter "Nie Emituję Spalin, Oczyszczam". Stacje NESO są obecnie jednymi z najnowocześniejszych stacji tankowania wodoru w Europie. Stacje są w dużym stopniu samowystarczalne energetycznie. Panele słoneczne zainstalowane na stacji o mocy 19 kW dostarczają prąd do stacji, a magazyny energii o pojemności 60 kWh mogą przechowywać jej nadwyżki.

Zielony wodór to czyste i zeroemisyjne paliwo. Samochody i autobusy jeżdżące na wodór emitują z rury wydechowej jedynie "destylowaną" parę wodną. Nie emitują spalin i trujących substancji - poza CO 2 to przede wszystkim tlenki azotu czy pyły, w szczególności drobne pyły PM 2,5 - a dodatkowo oczyszczają powietrze.

NesoBus jest produkowany w nowo wybudowanym zakładzie Świdniku przez polską spółkę PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy, założoną przez Grupę Polsat Plus i ZE PAK. Polski autobus wodorowy został stworzony przez polskich konstruktorów i inżynierów przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata. Jest najbardziej ekologicznym autobusem dla mieszkańców miast i transportu miejskiego. Rocznie może powstawać nawet 100 wodorowych NesoBusów.

Zastosowano w nim najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, np. Wi-Fi i dostęp do internetu 5G, gniazda USB do ładowania telefonów, system informacji dla pasażerów, monitoring autobusu 360 stopni. Standardowo ma 12 m długości i pomieści do 93 miejsc, w tym do 37 miejsc siedzących.

NesoBus ma 12 m długości, 2,55 m szerokości, 3,4 m wysokości, jego masa własna to niespełna 13 ton. Autobus mieści do 93 pasażerów, w tym do 37 na miejscach siedzących. Napęd zapewniają dwa silniki elektryczne zabudowane w piastach tylnych kół, o mocy 125 kW (170 KM) każdy. Wodór przechowywany jest pod ciśnieniem 350 barów w pięciu butlach o pojemności 312 litrów każda. Opcjonalnie autobus może otrzymać zbiorniki 700-barowe oraz trzeci silnik elektryczny.