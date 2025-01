Akcja promocyjna obowiązuje od 17.01.2025 r. do 02.03.2025 r. na wybranych stacjach Shell i jest skierowana wyłącznie do obecnych i nowych uczestników programu lojalnościowego Shell ClubSmart – czyli osób, które posiadają zarejestrowaną kartę plastikową lub kartę wirtualną. W celu skorzystania ze zniżki należy zatankować minimum 10 litrów paliwa objętego promocją.

Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, tankując 11,5 litra paliwa Shell V-Power Diesel, uczestnik akcji promocyjnej otrzyma 3 złote 45 groszy zniżki. Maksymalny rabat, jaki Uczestnik może otrzymać podczas jednego tankowania promocyjnego to 18 złotych (tankowanie 60 litrów).