Ogromny wzrost zadłużenia polskich firm. Do zwrotu 422 mln zł

Jak podano w nowym raporcie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej, zadłużenie branży motoryzacyjnej w Polsce zwiększyło się rok do roku o 15,5 proc., co daje obecnie kwotę 422 mln zł. W Krajowym Rejestrze Długów obecnie wpisanych jest 12,5 tys. podmiotów związanych z motoryzacją, a ponad połowa z nich to jednoosobowe działalności gospodarcze.

Zdjęcie Za większość zadłużenia polskiej branży motoryzacyjnej odpowiadają małe firmy (fot. ilustracyjne) / 123RF/PICSEL