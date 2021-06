Ogromny wzrost sprzedaży samochodów

W maju 2021 r. zarejestrowano w Polsce blisko 48 tys. aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t. To wzrost o prawie 95 proc. rdr i niespełna 2 proc. mdm - podał w środę Instytut Samar. Dodano, że czas oczekiwania na odbiór nowego auta to minimum sześć miesięcy.

Zdjęcie / Getty Images

Reklama

Dane skumulowane za pięć miesięcy 2021 r. mówią o 230 tys. 999 sztukach. Wykazują one wzrost sprzedaży o 41,26 proc. rdr - dodano w raporcie.

Reklama

Według Instytutu Samar w maju 2021 roku rynek nowych aut osobowych oraz dostawczych o DMC do 3,5 t zanotował wzrost w porównaniu do analogicznego miesiąca 2020 roku oraz wobec kwietnia br.

Analitycy Samaru zwrócili uwagę na obecne ograniczenia w dostępności aut ze względu na problemy z półprzewodnikami. Produkcja niektórych modeli została znacznie ograniczona lub wręcz zastopowana, co odbije się na dostawach w kolejnych miesiącach. "Czas oczekiwania na samochody zamawiane do produkcji zdecydowanie się wydłużył - realistyczny termin to sześć, a nawet osiem miesięcy, w niektórych przypadkach na nowe auto trzeba czekać nawet rok" - wskazali.

Instytut dodał, że biorąc pod uwagę jedynie bieżącą dynamikę sprzedaży wykazywaną przez Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (bez uwzględnienia reeksportu), sytuacja w Polsce w porównaniu z innymi krajami Europy wydaje się niezła. Polska zakończyła kwiecień 2021 r. na 6. pozycji wśród 30 rynków Europy. Cieniem na rezultatach kładzie się pozycja naszego kraju w rankingu opracowanym na bazie tzw. wskaźnika chłonności rynku - czytamy.

Według prognoz Samaru w 2021 roku sprzedaż nowych samochodów osobowych wyniesie ok. 472 tys. sztuk, co oznacza wzrost o 10,2 proc. rdr. Szacowany wynik sprzedaży nowych samochodów dostawczych to 6000 sztuk, czyli o 10,7 proc. więcej rdr.

***