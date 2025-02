Od 13 kwietnia 2024 roku obowiązują unijne przepisy AFIR, które związane są z rozwojem infrastruktury paliw alternatywnych. Zobowiązuje one kraje Unii Europejskiej m.in. do wybudowania stacji szybkiego ładowania samochodów osobowych i ciężarowych wzdłuż najważniejszych europejskich korytarzy transportowych – wchodzących w skład tzw. sieci transportowej TEN-T. Zgodnie z przepisami na tych drogach stacje wchodzące w skład sieci bazowej mają oferować łączną moc przynajmniej 400 kW (a od 2027 r. co najmniej 600 kW), z czego przynajmniej jedna ładowarka ma oferować minimum 150 kW. Co więcej odległość pomiędzy stacjami ładowania powinna wynosić maksymalnie 60 km.