Dlaczego Florencja pozbywa się elektrycznych hulajnóg?

Współdzielone hulajnogi we Florencji swoje testy rozpoczęły w 2020 roku. Miasto postanowiło w związku z tym przeprowadzić analizę tej formy transportu. Ujawniła ona problemy utrudniające dalsze funkcjonowanie tego programu - informuje miasto na swojej stronie internetowej.

Główną przyczyną rezygnacji z usługi jest zmiana krajowych przepisów drogowych. W 2024 roku, jak informują włoskie media, wprowadzono m.in. obowiązek posiadania swego rodzaju tablicy rejestracyjnej przez każdą z hulajnóg oraz obowiązkowego ubezpieczenia. Najważniejszą zmianą jest jednak konieczność noszenia kasków bez względu na wiek.

To doprowadziło do trudności w obsługiwaniu systemów współdzielonych hulajnóg, ponieważ operatorzy mają problem z zapewnieniem dostępności kasków w hulajnogach. Brak punktów odbioru i zdania jednośladów sprawia, że zapewnienie przestrzegania tego obowiązku jest niemal niemożliwe.

Oprócz zmienionych przepisów, obecność hulajnóg w krajobrazie Florencji wiąże się również z użytkowaniem w sposób niezgodny z prawem. Chodzi tutaj o np. o poruszanie się hulajnogą w dwie osoby, jazda pod prąd czy przede wszystkim parkowanie, a właściwie pozostawianie jednośladów w dowolnych miejscach.

Kiedy elektryczne hulajnogi znikną z Florencji?

W związku z tym postanowiono zakończyć proces świadczenia usług z dniem 31 marca 2026 roku. Dlaczego dopiero wtedy? Wynika to z potrzeby zapewniania firmom świadczącym takie usługi odpowiednego czasu na dopełnienie szeregu procedur i formalności niezbędnych do prawidłowego zakończenia usług. Chodzi tutaj np. o wyłączenie systemów informatycznych czy usunięcie samych hulajnóg z ulic Florencji.

"W związku z krajowymi przepisami dotyczącymi obowiązkowego noszenia kasków i brakiem możliwości zapewnienia dostępności, nawet w obliczu kontroli policji miejskiej wymaganych przez prawo, podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu udostępniania hulajnóg. Naszym celem jest dążenie do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z tych pojazdów" - powiedziała burmistrz Florencji Sara Funaro cytowana przez portal miasta.

Władze Florencji zamierzają jednak zapełnić przestrzeń po mających wkrótce zniknąć hulajnogach. Rozbudowany zostanie system rowerów miejskich. Włodarze miasta chcą zwiększyć liczbę rowerów oraz odświeżenie gamy dostępnych jednośladów.

Decyzji władz włoskiego miasta sprzeciwia się firma Bird. Zdaniem przedstawicieli tego przedsiębiorstwa możliwe jest wypracowanie innych rozwiązań, niż całkowite pozbywanie się współdzielonych hulajnóg z miasta - donosił dziennik La Stampa. Co więcej, firma wnioskowała również do Regionalnego Sądu Administracyjnego w Toskanii o zawieszenie wykonania miejskiej uchwały. Sąd odrzucił ten wniosek, ale przedstawiciele Bird zapowiedzieli, że firma dalej będzie dochodzić swoich racji - poinformował dziennik Il Sole 24 Ore.

Jakie miasta zrezygnowały z hulajnóg elektrycznych?

Florencja nie jest odosobniona we wprowadzaniu ograniczeń lub całkowitym pozbywaniu się współdzielonych hulajnóg elektrycznych. Pierwszym dużym miastem, które zdecydowało się na taki krok, był Paryż. Miało to miejsce jeszcze w 2023 roku. Rok później z wypożyczanych hulajnóg elektrycznych zrezygnował Madryt. Nie licząc europejskich stolic podobne rozwiązanie w 2024 roku wprowadzono również w niemieckim mieście Gelsenkirchen.

