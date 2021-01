O nieprawidłowościach w opodatkowaniu samochodów osobowych

Sejm odrzucił w czwartek wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu zmian w podatku akcyzowym i trafi on do dalszych prac w komisjach. Wnioskujący o odrzucenie posłowie KO argumentowali, że zmiany wprowadzą kolejne podwyżki opłat i podatków.

Za wnioskiem zagłosowało 195 posłów, przeciw było 256, jeden się wstrzymał. Oznacza to, że projekt trafi do komisji finansów publicznych do dalszych prac.



Zgodnie z uzasadnieniem rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, zaproponowane w nim rozwiązania mają m.in wyeliminować nieprawidłowości w opodatkowaniu samochodów osobowych.

Chodzi o sytuację, kiedy sprowadzane z UE samochody osobowe, są rejestrowane w kraju jako samochody ciężarowe lub specjalne (do 3,5 tony), przez co nie wymagają opłacenia akcyzy. Zgodnie z projektem, w przypadku takich właśnie pojazdów - do 3,5 tony (samochody ciężarowe i specjalne) trzeba będzie otrzymać specjalny dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy w Polsce.