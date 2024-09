Nowy most na rzece Bug będzie miał dokładnie 412 metrów długości i połączy miejscowości Granne w powiecie siemiatyckim (województwo podlaskie) i Krzemień Wieś w powiecie sokołowskim (województwo mazowieckie). W budowę nowego mostu zaangażowanych jest aż sześć samorządów.

Nowy most na Bugu za 100 milionów złotych

Budowa nowego mostu wymagała współpracy sześciu jednostek samorządowych - województw podlaskiego i mazowieckiego, powiatów siemiatyckiego i sokołowskiego oraz gmin Perlejewo i Jabłonna Lacka. Jak podał portalsamorządowy.pl "na sześcioprzęsłowej belce ciągłej wykonanej z betonu sprężonego. Przekrój poprzeczny przęsła będzie skrzynkowy. Na moście przewidziano jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy, oraz ścieżki pieszo-rowerowe po obu stronach drogi, o szerokości 3 m.". Dodatkowo, powstaną drogi dojazdowe o łącznej długości 2,3 kilometra oraz utwardzone pobocza i kolejne ścieżki pieszo-rowerowe.

/ Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach /

W okolicy znajduje się między innymi przystań kajakowa czy plaże rekreacyjne, a ciekawostką jest fakt, że znajduje się też usypany z kamieni tzw. "Most Napoleona", który przy niskim stanie wody umożliwia przejście nawet do połowy szerokości rzeki. Most ten był prawdopodobnie częścią Wielkiego Gościńca Litewskiego, czyli ważnego niegdyś traktu wiodącego z Warszawy do Wilna.

Nowy most na Bugu, jak informowało siemiatyckie starostwo powiatowe, "zwiększy przepływ ruchu turystycznego, co będzie miało korzystne oddziaływanie dla działalności w obszarze turystyki prowadzonej przez mieszkańców nadbużańskich miejscowości. Otworzą się również nowe obszary inwestycyjne, a połączenie dwóch powiatów i województw nowoczesnym mostem otoczonym nową infrastrukturą drogową będzie potężnym gospodarczym impulsem rozwojowym dla całego regionu".

Kiedy most na Bugu będzie gotowy?

Postęp prac jest już zaawansowany, na budowie widać coraz więcej betonowych elementów. Zgodnie z harmonogramem most na Bugu ma zostać oddany do użytku w październiku 2025 roku. Koszt jego budowy to ponad 101 milionów złotych. Na pokrycie 80 proc. kosztów inwestycji samorządy zdobyły dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.