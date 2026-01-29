Nowy most drogowy pobije europejski rekord. Budowa ruszy jeszcze w tym roku

W Hiszpanii jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa najwyższego mostu drogowego w Europie - powstanie on w ciągu autostrady SE-40. Konstrukcja będzie składać się z serii wiaduktów o łącznej długości 3,5 km, które po ukończeniu staną się najwyższą przeprawą drogową na Starym Kontynencie. Budowa pochłonie 700 mln euro.

Długi, nowoczesny most wysoko nad doliną, po którym poruszają się samochody i ciężarówki, otoczony zielenią i drzewami oraz fragmentem drogi poniżej, na tle niebieskiego nieba z chmurami.
W ciągu drogi SE-40 powstanie most nad rzeką Gwadalkiwir.Ministerio de Transportes y Movilidad Sosteniblemateriały prasowe

Prace budowlane związane z realizacją mostu w ciągu trasy SE-40 mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Inwestycja - choć zdobędzie tytuł rekordzisty w Europie - jest przede wszystkim jedną z najważniejszych realizacji drogowych ostatnich dwóch dekad. Jej głównym zadaniem jest usprawnienie transportu towarowego i pasażerskiego, a także poprawa komfortu życia mieszkańców metropolii Sewilli. Planowane ukończenie całej trasy SE-40 wraz z mostem zaplanowano na 2030 r.

To będzie najwyższy most w Europie. Powstanie w Hiszpanii

Nowy most w Sewilli będzie składał się z serii wiaduktów z centralnym mostem nad rzeką Gwadalkiwir, która przepływa niemal przez środek miasta. Cała konstrukcja będzie mierzyć około 3,5 km, a jej szerokość przekroczy 42 m i każdej godziny będzie w stanie obsłużyć ponad 2,8 tys. pojazdów. Projekt przewiduje cztery pasy ruchu w każdym kierunku, szeroki chodnik dla pieszych oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową.

Po zakończeniu budowy - zgodnie z planem w 2030 r. - most ten zostanie rekordzistą pod względem wysokości. Powstanie w ciągu nowej obwodnicy metropolitalnej SE-40, która otoczy Sewillę pierścieniem dróg o długości niespełna 78 km.

W Hiszpanii powstaje most za 700 mln euro. "Najważniejsza inwestycja drogowa ostatnich dwóch dekad"

Władze Hiszpanii z dumą opowiadają o nowym moście, nazywając go "najważniejszą inwestycją drogową ostatnich dwóch dekad". Koordynacją budowy zajmuje się państwowa spółka Ineco, a za projekt konstrukcyjny odpowiada konsorcjum Tylin Spain SL oraz MC2 Estudio de Ingeniería. Koncepcja jest efektem prac firmy Ayesa.

Złożoność konstrukcji oraz jej parametry sprawiły, że budowa potrwa niespełna cztery lata i pochłonie około 700 mln euro. Inwestycja ma znacząco poprawić i usprawnić transport drogowy oraz pasażerski, jednocześnie odciążając mocno eksploatowaną trasę SE-30.

Jaki jest najwyższy most drogowy na świecie?

Ranking mostów w kategorii "naj" jest wyjątkowo rozbudowany, co bezpośrednio wynika z różnych typów przepraw drogowych. Trzeba przyznać, że na Starym Kontynencie nie brakuje konstrukcji, które pod względem parametrów technicznych znacznie przewyższają planowaną inwestycję w Sewilli, jednak różnią się one konstrukcją nośną, materiałami użytymi do budowy oraz sposobem przenoszenia obciążeń.

W Polsce trwa budowa estakady ES-26 usytuowanej pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa o długości 1082 m i szerokości 29 m. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że będzie to najwyżej poprowadzony obiekt w kraju, a konstrukcja spoczywać będzie na wysokości 80 m.

Do europejskich rekordzistów jest nam jednak daleko - Millau Viaduct to najwyższy most drogowy na świecie i jednocześnie jeden z najdłuższych mostów wantowych. Znajduje się w ciągu autostrady A75 nad doliną rzeki Tarn, a jego najwyższy filar ma 343 m wysokości. Do jego budowy wykorzystano 206 tys. ton betonu oraz 36 tys. ton stali. Z kolei rekordzistą pod względem odległości od ziemi jest chiński most Beipanjiang, który zawieszony jest 565 m nad rzeką Beipan. Jego najwyższa kolumna ma "zaledwie" 269 m.

Millau Viaduct to najwyższy most drogowy świata
Millau Viaduct to najwyższy most drogowy świata123RF/PICSEL
