W skrócie W Hiszpanii jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa najwyższego mostu drogowego w Europie na autostradzie SE-40.

Konstrukcja mostu zostanie ukończona do 2030 roku i obejmie serię wiaduktów o długości 3,5 km z czterema pasami ruchu w każdym kierunku.

Projekt pochłonie 700 mln euro i ma usprawnić transport drogowy oraz pasażerski w rejonie Sewilli.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Prace budowlane związane z realizacją mostu w ciągu trasy SE-40 mają rozpocząć się jeszcze w tym roku. Inwestycja - choć zdobędzie tytuł rekordzisty w Europie - jest przede wszystkim jedną z najważniejszych realizacji drogowych ostatnich dwóch dekad. Jej głównym zadaniem jest usprawnienie transportu towarowego i pasażerskiego, a także poprawa komfortu życia mieszkańców metropolii Sewilli. Planowane ukończenie całej trasy SE-40 wraz z mostem zaplanowano na 2030 r.

To będzie najwyższy most w Europie. Powstanie w Hiszpanii

Nowy most w Sewilli będzie składał się z serii wiaduktów z centralnym mostem nad rzeką Gwadalkiwir, która przepływa niemal przez środek miasta. Cała konstrukcja będzie mierzyć około 3,5 km, a jej szerokość przekroczy 42 m i każdej godziny będzie w stanie obsłużyć ponad 2,8 tys. pojazdów. Projekt przewiduje cztery pasy ruchu w każdym kierunku, szeroki chodnik dla pieszych oraz dwukierunkową ścieżkę rowerową.

Po zakończeniu budowy - zgodnie z planem w 2030 r. - most ten zostanie rekordzistą pod względem wysokości. Powstanie w ciągu nowej obwodnicy metropolitalnej SE-40, która otoczy Sewillę pierścieniem dróg o długości niespełna 78 km.

W Hiszpanii powstaje most za 700 mln euro. "Najważniejsza inwestycja drogowa ostatnich dwóch dekad"

Władze Hiszpanii z dumą opowiadają o nowym moście, nazywając go "najważniejszą inwestycją drogową ostatnich dwóch dekad". Koordynacją budowy zajmuje się państwowa spółka Ineco, a za projekt konstrukcyjny odpowiada konsorcjum Tylin Spain SL oraz MC2 Estudio de Ingeniería. Koncepcja jest efektem prac firmy Ayesa.

Złożoność konstrukcji oraz jej parametry sprawiły, że budowa potrwa niespełna cztery lata i pochłonie około 700 mln euro. Inwestycja ma znacząco poprawić i usprawnić transport drogowy oraz pasażerski, jednocześnie odciążając mocno eksploatowaną trasę SE-30.

Jaki jest najwyższy most drogowy na świecie?

Ranking mostów w kategorii "naj" jest wyjątkowo rozbudowany, co bezpośrednio wynika z różnych typów przepraw drogowych. Trzeba przyznać, że na Starym Kontynencie nie brakuje konstrukcji, które pod względem parametrów technicznych znacznie przewyższają planowaną inwestycję w Sewilli, jednak różnią się one konstrukcją nośną, materiałami użytymi do budowy oraz sposobem przenoszenia obciążeń.

W Polsce trwa budowa estakady ES-26 usytuowanej pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa o długości 1082 m i szerokości 29 m. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podkreśla, że będzie to najwyżej poprowadzony obiekt w kraju, a konstrukcja spoczywać będzie na wysokości 80 m.

Do europejskich rekordzistów jest nam jednak daleko - Millau Viaduct to najwyższy most drogowy na świecie i jednocześnie jeden z najdłuższych mostów wantowych. Znajduje się w ciągu autostrady A75 nad doliną rzeki Tarn, a jego najwyższy filar ma 343 m wysokości. Do jego budowy wykorzystano 206 tys. ton betonu oraz 36 tys. ton stali. Z kolei rekordzistą pod względem odległości od ziemi jest chiński most Beipanjiang, który zawieszony jest 565 m nad rzeką Beipan. Jego najwyższa kolumna ma "zaledwie" 269 m.

Millau Viaduct to najwyższy most drogowy świata 123RF/PICSEL

Tego Hyundaia kochają Polacy. Hybrydowy Tucson rzuca wyzwanie dieslom Maciej Olesiuk INTERIA.PL