Spis treści: 01 Benefit Plus od Lidla. Można zatankować taniej

02 Jak zatankować taniej z Lidl Benefit Plus?

03 Jakie promocje w Benefit Plus? Tańsze bilety do kina i 100 tys. GB internetu

Benefit Plus od Lidla. Można zatankować taniej

Lidl od lat oferuje program Lidl Plus, w ramach którego klienci sklepów sieci mogą liczyć na różnego rodzaju promocje na produkty oferowane w sklepach sieci. Teraz Lidl wprowadził do programu nową funkcję - program Benefit Plus. W jego ramach klienci dyskontów mogą liczyć na korzyści również u partnerów sieci.

Jeden z benefitów został skierowany do zmotoryzowanych. Użytkownicy aplikacji mogą taniej zatankować na stacjach Shell. Tankujący paliwa Shell V-Power 95 i Shell V-Power Diesel mogą liczyć na zniżkę wynoszącą 40 gr na litrze. Z kolei osoby korzystające z paliw Shell FuelSave 95 i Shell FuelSave Diesel otrzymają rabat w wysokości 20 gr na litrze. Z akcji wyłączone są paliwa Shell V-Power Racing i Shell AutoGas. Promocje naliczane są, jeśli zatankujemy minimum 20 litrów i maksymalnie 100 litrów wybranego paliwa. Zatankować można do baku pojazdu o masie do 3,5 tony lub do atestowanego kanistra.

Jak zatankować taniej z Lidl Benefit Plus?

Jak skorzystać z rabatu? W aplikacji Lidl Plus wyszukujemy baner Benefit Plus. Na liście ofert wyszukujemy pozycję dotyczącą tańszego tankowania na stacjach wspomnianej sieci paliwowej i naciskamy kafelek "Odbierz". Po zatankowaniu powinniśmy okazać przy kasie kod QR w aplikacji Lidl Plus. Z oferty możemy skorzystać maksymalnie cztery razy. Akcja obowiązuje siedem dni w tygodniu do 30 listopada 2024 roku lub do momentu wcześniejszego wyczerpania puli kodów rabatowych. Zaznaczono, że oferta nie działa, kiedy korzystamy z kart paliwowych oraz z Karty Dużej Rodziny. Promocja nie łączy się również z innymi akcjami na stacjach Shell.

Jakie promocje w Benefit Plus? Tańsze bilety do kina i 100 tys. GB internetu

Użytkownicy aplikacji Lidl Plus w ramach programu Benefit Plus mogą skorzystać również innych ofert partnerów sieci. Przykładowo użytkownicy sieci telefonicznej Plus na kartę (nowi i obecni) mogą otrzymać 3-letni pakiet za 35 zł za miesiąc z 100 tys. GB internetu do wykorzystania, a także nielimitowanymi rozmowami i SMS-ami. Na zniżki można liczyć także w Cinema City (zniżki na bilety i przekąski) czy w Parku Wodnym Suntago (40 proc. zniżki na bilety).