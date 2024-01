Nowa droga do granicy z Ukrainą. Jest zgoda na realizację

Spis treści: 01 Jest zielone światło na rozbudowę ważnej drogi

Jest zielone światło na rozbudowę ważnej drogi

Wojewoda Lubelski wydał zezwolenie na rozbudowę ostatniego odcinka drogi krajowej nr 74 z Hrubieszowa do granicy z Ukrainą. Nowa trasa ma zostać dostosowana do warunków drogi klasy GP (drogi głównej ruchu przyspieszonego), co oznacza m.in. poszerzenie jej obu pasów ruchu do 3,5 metra, ułożenie nowej nawierzchni i wzmocnienie całej konstrukcji do przenoszenia obciążeń 11,5 t/oś.

Rozbudowa DK74 do granicy z Ukrainą. Zakres prac

To jednak nie wszystko. Jak komunikuje GDDKiA, przebudowa trasy będzie oznaczała także modernizacje przebiegających przez nią skrzyżowań i wybudowanie nowego ronda u zbiegu DK74 z drogą powiatową, prowadzącą w kierunku Horodła. W planach inwestycji jest także utworzenie nowych ciągów pieszo-rowerowych i rozbudowa dotychczasowych przejść dla pieszych o nowe oświetlenia, przejścia i zatoki autobusowe.

