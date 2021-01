Niebezpieczny weekend na krakowskich drogach

180 pojazdów, w tym 11 autobusów, na drogach powiatu krakowskiego skontrolowali w weekend policjanci; ujawnili niemal 140 wykroczeń i nałożyli ponad 100 mandatów karnych, a sześciu kierowców straciło prawo jazdy.

Zdjęcie /Artur Barbarowski /East News

O takim bilansie działań "drogówki" od piątku do niedzieli poinformował w poniedziałek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.



Jeden z kierowców, którzy w weekend stracili prawo jazdy, był nietrzeźwy, pozostałych pięciu przekroczyło dozwoloną prędkość o 50 km/h w terenie zbudowanym.



W trakcie kontroli policjanci zatrzymali też dziewięć dowodów rejestracyjnych, wobec stwierdzenia nieprawidłowości w stanie technicznym kontrolowanych pojazdów. Poza ponad setką mandatów karnych, wypisano również dwa wnioski o ukaranie do sądu. W pozostałych przypadkach zastosowano pouczenia. Policjanci trafili też na osobę poszukiwaną przez wymiar sprawiedliwości.



Z policyjnych statystyk wynika, że w miniony weekend na drogach powiatu krakowskiego doszło do dziewięciu kolizji.



Policja zaapelowała do kierowców o zachowanie ostrożności i dostosowanie prędkości do obowiązujących przepisów.



Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi kara do dwóch lat więzienia i obligatoryjnie utrata prawa jazdy.