Spis treści: 01 Kylian Mbappe i Real Madryt. Francuski piłkarz debiutował w Polsce

02 Piłkarze Realu mają nowe samochody. Jakie auto dla Mbappe?

03 Kylian Mbappe nie siada za kierownicą. Dlaczego?

Kylian Mbappe, jeszcze do niedawna zawodnik Paris Saint Germain, w lipcu 2024 roku został oficjalnie zaprezentowany na Santiago Bernabeu jako piłkarz Realu Madryt. Bez wątpienia jest to duże wzmocnienie dla tego i tak już naszpikowanego gwiazdami klubu. Mbappe to obecnie jeden z najlepszych piłkarzy na świecie. Wartość rynkowa kapitana francuskiej reprezentacji szacowana jest na ok. 180 mln euro. Ponadto zawodnik znajduje się na szóstym miejscu na liście najlepiej zarabiających sportowców 2024 roku według Forbesa. W zestawieniu wyprzedził takich piłkarzy jak Neymar czy Karim Benzema.

Warto dodać, że debiut w barwach Realu na boisku Mbappe zanotował w meczu o Superpuchar Europy, odbywającym się w Polsce, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Zwycięzcy Ligi Mistrzów pokonali zwycięzców Ligi Europy, Atalantę Bergamo 2:0.

Piłkarze Realu mają nowe samochody. Jakie auto dla Mbappe?

W ostatnich dniach w czasie specjalnego wydarzenia piłkarze hiszpańskiej drużyny mieli okazję odebrać nowe samochody służbowe. To będzie trzeci sezon współpracy Realu Madryt z BMW. Znacząca większość składu zdecydowała się na modele elektryczne. Prym tutaj wiodły i5 oraz i7. Na pierwszy model zdecydował się m.in. trener klubu, Carlo Ancelotti, na drugi choćby napastnik Vinicius Junior. Mniejszością wśród nowych pojazdów zawodników Realu są modele iX (wybrali go Endrick oraz Ferland Mendy) i iX2 (zdecydowali się na niego Antonio Rudiger i Aurelien Tchouameni).

Zdjęcie Piłkarze Realu Madryt odebrali nowe samochody służbowe. Podobnie jak w dwóch poprzednich sezonach będą jeździć autami BMW. / materiały prasowe

Kylian Mbappe zdecydował się natomiast na samochód z silnikiem spalinowym - BMW XM. Model ten wybrała spora część zawodników Realu. Postawił na niego m.in. kapitan hiszpańskiej drużyny, Luka Modrić.

BMW XM oferowane jest w trzech wariantach - we wszystkich auto wyposażone jest w napęd hybrydowy typu plug-in (z akumulatorem o pojemności netto 25,7 kWh) oraz napęd na cztery koła. W wersji XM 50e samochód oferuje 476 KM mocy systemowej. Do 100 km/h rozpędza się w 5,1 sekundy. Akumulator zapewnia zasięg na prądzie do 83 km w cyklu mieszanym. Odmiana nazwana po prostu XM generuje 653 KM i osiąga setkę po 4,3 sekundy. W cyklu mieszanym przejedziemy w trybie elektrycznym do 81 km. Na szczycie oferty znajduje się wersja XM Label o mocy 748 KM. Na rozpędzenie się do 100 km/h auto potrzebuje 3,8 sekundy. Podobnie jak w poprzedniej wersji XM jest w stanie pokonać na prądzie do 81 km.

W Polsce ceny tego modelu startują od 665 tys. zł. Za topową odmianę zapłacić trzeba minimum 1,1 mln zł. Z informacji podanych przez hiszpańskiego importera bawarskiej marki wynika, że piłkarze otrzymali auta w specyfikacji XM. W naszym kraju kosztuje ona minimum 950 tys. zł.

Zdjęcie W Polsce ceny BMW XM startują od 665 tys. zł. / Karol Tynka / INTERIA.PL

Kylian Mbappe nie siada za kierownicą. Dlaczego?

Kylian Mbappe raczej nie będzie chwalił się za bardzo swoim nowym autem, mało tego, nie ma co liczyć na to, że przybędzie za jego kierownicą na trening drużyny. Powodem jest tutaj fakt, że francuski napastnik nie posiada prawa jazdy.

Mbappe nie ukrywa takiego stanu rzeczy. "To jedna z wad wczesnego sukcesu" - mówił piłkarz, cytowany przez Bleacher Report. Tłumaczył, że brakowało mu "prostych rzeczy, takich jak prawo jazdy". Zwrócił uwagę, że choć dla wielu osób uprawnienia do kierowania są obowiązkiem i synonimem autonomii, to on posiadał ją dość wcześnie, ponieważ miał do dyspozycji kierowców. Co ciekawe, o to, by Francuz zdobył prawo jazdy, miał zabiegać jakiś czas temu nawet jego dotychczasowy klub - Paris Saint Germain. Proponowano mu lekcje z instruktorem, ale zawodnik nie wyraził chęci na taką ofertę. Być może władzom Realu uda się namówić zawodnika.