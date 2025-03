Ekstrawagancki celebryta, który dał się poznać nie tylko, jako prowadzący popularnych programów telewizyjnych, ale także jako miłośnik luksusowych aut, znów zaskoczył. Kuba Wojewódzki został przyłapany przez paparazzi na jednym ze stołecznych parkingów, gdzie wsiadał do potężnego samochodu terenowego.

Nowy, stuningowany samochód terenowy Kuby Wojewódzkiego nie u wszystkich wywołuje podziw. Eksperci zwracają uwagę na to, że na opublikowanych zdjęciach widać elementy, które czynią go nielegalnym w świetle polskiego prawa.

W motoryzacyjnej kolekcji Kuby Wojewódzkiego znajdowały się już różne modele aut luksusowych. Celebryta był widywany np. w Bentleyu Continentalu, w wartym pół miliona Ferrari 430, czy w zielonym Lamborghini za 2 mln. złotych. Poza imponującymi swoim wyglądem sportowymi autami, Kuba ma słabość także do terenówek. Zasłynął też, jako miłośnik Jeepa Wranglera, a niedawno do jego do jego kolekcji trafił kolejny model.