W skrócie Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie prowadzi do zakłóceń w dostawach surowców przez Cieśninę Ormuz, co skutkuje wzrostem kosztów logistyki i energii dla branży motoryzacyjnej.

Producenci aut stoją przed wyborem: cięcie kosztów, dywersyfikacja dostawców albo akceptacja niższych marż, a podnoszenie cen dla klientów może ograniczyć sprzedaż i pogłębić kryzys na rynku.

Eksperci podkreślają, że długość konfliktu zadecyduje o skali zmian, a utrzymanie wysokich cen może doprowadzić do spadku sprzedaży samochodów i pogorszenia sytuacji branży.

Cieśnina Ormuz to kluczowy korytarz dla globalnego handlu, którym codziennie przepływało nawet 20 mln baryłek ropy, a także ogromne ilości aluminium i produktów petrochemicznych. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej.

Według raportu S&P Global ryzyko związane z przepływem przez cieśninę gwałtownie wzrosło. Pojawiły się doniesienia o atakach na statki i rozmieszczaniu min, co skutecznie zniechęca armatorów do korzystania z tej trasy. W efekcie statki wybierają alternatywne szlaki, które są dłuższe i droższe. W wielu przypadkach oznacza to opóźnienia w dostawach lub problemy z realizacją kontraktów.

Cena ropy Brent przekroczyła 100 dolarów. Zbliża się do rekordowego poziomu

Sytuację dodatkowo pogarsza wzrost cen energii. Ropa Brent przekroczyła poziom 100 dolarów za baryłkę i tym samym zbliża się do najwyższych wartości od pięciu lat. Już od 2019 r. koszty logistyki wzrosły o 25-30 proc. głównie przez droższą energię i wyższe koszty ogólne. Według części producentów realny wzrost może sięgać - przy obecnej sytuacji - nawet 40 proc.

Bogaci klienci czekają na auta. Luksusowy rynek też odczuje kryzys

Konflikt na Bliskim Wschodzie zaczyna uderzać także w jeden z najbardziej dochodowych segmentów rynku motoryzacyjnego. Mowa o sprzedaży luksusowych samochodów w krajach Zatoki Perskiej, gdzie kluczowymi klientami są zamożni nabywcy kupujący najdroższe modele marek takich jak BMW, Mercedes, Ferrari, Bentley czy Lamborghini. Jeszcze kilka tygodni temu region ten był postrzegany jako jeden z najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju.

Na razie bezpośredni wpływ konfliktu na działalność koncernów jest ograniczony, ale scenariusz długotrwałej destabilizacji może szybko zmienić sytuację. Producenci obawiają się przede wszystkim spadku popytu w krajach takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar czy Kuwejt. To właśnie tam trafia lwia część najdroższych modeli.

Popyt na luksusowe samochody na Bliskim Wschodzie może spaść. 123RF/PICSEL

Producenci aut mają trzy wyjścia. Każde ma swoje konsekwencje

Branża motoryzacyjna stoi dziś przed bardzo trudnym wyborem. Eksperci wskazują trzy możliwe scenariusze i - co gorsza - żaden z nich nie jest idealny.

Pierwszym jest cięcie kosztów. To rozwiązanie stosowane od lat, ale jego możliwości są coraz bardziej ograniczone. Drugim - dywersyfikacja dostawców i skracanie łańcuchów dostaw. Producenci będą szukać partnerów bliżej swoich fabryk, aby ograniczyć ryzyko związane z transportem - to jednak proces długotrwały i kosztowny. Trzeci scenariusz to pogodzenie się z niższymi marżami. Jak wskazują analitycy, może się okazać, że producenci samochodów po prostu będą musieli zarabiać mniej na każdym sprzedanym egzemplarzu.

Klienci zapłacą więcej? Europejski rynek motoryzacyjny może tego nie wytrzymać

Naturalnym rozwiązaniem wydawałoby się przerzucenie kosztów na klientów. W praktyce jednak może to być trudne, ponieważ rynek motoryzacyjny już teraz zmaga się ze słabym popytem i niepewną sytuacją gospodarczą. Wpływ ma na to nie tylko konflikt na Bliskim Wschodzie, ale również trwająca od kilku lat ekspansja producentów pojazdów z Chin.

Podnoszenie cen samochodów w takich warunkach może przynieść odwrotny efekt - jeszcze bardziej ograniczyć sprzedaż i pogłębić kryzys, a to z pewnością bez mrugnięcia okiem wykorzystałyby marki z Państwa Środka.

Czas jest kluczowy. Eksperci są zgodni, że na rynku dojdzie do zmian

Eksperci podkreślają, że kluczowe znaczenie będzie miała skala i długość konfliktu. Na razie zakładany jest scenariusz krótkoterminowy, który nie powinien zbyt mocno zachwiać rynkiem, chociaż już dziś doskonale widać, że zmiany są nie tylko nagłe, ale również bardzo odczuwalne szczególnie na pylonach.

Jeśli jednak wysokie ceny surowców utrzymają się dłużej i obejmą gospodarkę, skutki mogą być znacznie poważniejsze. Wzrost kosztów życia bezpośrednio przełoży się na spadek sprzedaży samochodów. Branża motoryzacyjna wchodzi zatem w kolejny trudny okres, a rozwiązania, które ma dziś do dyspozycji są dalekie od idealnych.

