W skrócie Rosnące napięcie między USA, Izraelem a Iranem prowadzi do zakłóceń w transporcie ropy i surowców, co wpływa na przemysł motoryzacyjny.

Wzrost cen ropy oraz zawieszenie ruchu morskiego przez Cieśninę Ormuz skutkują podwyższonymi kosztami i możliwymi opóźnieniami w dostawach.

Analitycy przewidują, że długotrwały kryzys może prowadzić do wyższych cen pojazdów, ograniczenia produkcji i spowolnienia gospodarki.

Po atakach USA i Izraela na Iran sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Skutki działań wykraczają jednak poza samą politykę i bezpieczeństwo - zakłócenia w transporcie ropy i innych surowców mogą uderzyć w przemysł motoryzacyjny na całym świecie. Serwis Automotive News Europe przyjrzał się możliwym zagrożeniom dla producentów samochodów i ich łańcuchów dostaw.

Zawieszenie transportu przez Cieśninę Ormuz

Od rozpoczęcia działań wojskowych pod koniec lutego ruch statków przez strategiczną Cieśninę Ormuz niemal całkowicie się zatrzymał. To kluczowy szlak łączący Zatokę Perską z Oceanem Indyjskim, którym codziennie przepływa ogromna ilość ropy, a także skroplony gaz, aluminium, stal i tworzywa sztuczne niezbędne w produkcji samochodów. Przerwanie transportu w tym regionie oznacza realne zagrożenie dla globalnych łańcuchów dostaw, zwłaszcza w Azji i Europie.

Według specjalistów z AlixPartners, długotrwałe wstrzymanie ruchu morskiego może wymusić zmianę tras transportowych i zwiększyć koszty dla producentów. Już teraz branża motoryzacyjna odczuwa skutki wzrostu cen ropy, który może odbić się na kosztach wytwarzania i cenach pojazdów, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie rynek powoli wraca do samochodów zasilanych paliwami tradycyjnymi.

Reakcja rynków, ceny paliw i firmy transportowe

W wyniku ataków ceny ropy gwałtownie wzrosły, przekraczając w pewnym momencie 82 dolary za baryłkę, choć później ustabilizowały się poniżej 80 dolarów. Część firm transportowych zdecydowała się zawiesić działalność w Cieśninie Ormuz. Incydenty, takie jak trafienie tankowca przez drony i groźba ostrzelania każdego statku próbującego przepłynąć cieśninę, dodatkowo zwiększają ryzyko zakłóceń w logistyce

Eksperci podkreślają, że na ten moment trudno jednak przewidzieć, jak sytuacja odbije się na cenach paliw. Przedstawiciele polskiego Orlenu tłumaczą, że sytuacja geopolityczna jest jednym z wielu czynników wpływających na notowania ropy naftowej oraz produktów paliwowych na światowych giełdach. Jak poinformowały Interię służby prasowe państwowego giganta - Orlen na bieżąco monitoruje sytuację geopolityczną na Bliskim Wschodzie oraz jej potencjalne konsekwencje dla globalnych rynków surowców energetycznych.

Zagrożenia dla całego przemysłu motoryzacyjnego

Niestety każdy problem w dostawach oznacza dodatkowe wyzwania dla producentów samochodów. Analitycy podkreślają, że zwiększenie kosztów surowców, opóźnienia w transporcie i ryzyko dalszych napięć w regionie mogą przekładać się na ceny pojazdów i ograniczenie produkcji. W opinii specjalistów z AlixPartners i Morningstar, konsekwencje konfliktu mogą być trudne do przewidzenia i obejmować nie tylko branżę motoryzacyjną, ale i szerszą gospodarkę.

Pewnym jest, że przedłużający się kryzys może prowadzić do przestojów w produkcji samochodów oraz ograniczenia wydatków firm, co w dłuższej perspektywie może spowolnić gospodarkę lub nawet wywołać recesję. Dla przemysłu motoryzacyjnego oznacza to kolejny powód do monitorowania sytuacji na Bliskim Wschodzie i przygotowania się na możliwe scenariusze zakłóceń.

