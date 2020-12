Kraków wprowadza darmową komunikację miejską przez smog

W związku z prognozowanym smogiem w środę w Krakowie będzie obowiązywała bezpłatna komunikacja miejska – poinformował magistrat. „Będzie to pierwszy w 2020 r. dzień darmowej komunikacji miejskiej z powodu smogu” – powiedział PAP rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk.

W 2019 r. w związku z zanieczyszczeniami powietrza w mieście dwa razy, w styczniu, wprowadzony był bezpłatny transport zbiorowy.



We wtorek Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa ogłosiło, że ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, wprowadza darmową komunikację w środę, od godz. 00.00 do godz. 24.00.



Usługa obowiązuje na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz w gminach sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia o wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.



Darmowa komunikacja zostaje wprowadzona w środę, 16 grudnia, od godz. 00.00 do godz. 24.00.



Jak podał Zakład Modelowania Zanieczyszczeń Powietrza IMiGW, w środę istnieje możliwość przekroczenia średniego dobowego stężenia pyłów PM10 (50µg/m sześc.) na znacznym obszarze miasta.



Informacje o jakości powietrza można śledzić na bieżąco na stronie internetowej WIOŚ lub na smartfonach za pomocą aplikacji Powietrze Kraków.



Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza, m.in. dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, seniorzy, chorzy na astmę albo z alergiami skóry i oczu, powinny unikać długotrwałego przebywania, w tym aktywności fizycznej, na otwartej przestrzeni.