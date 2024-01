Kraków montuje nowe fotoradary. Jeden pojawi się w miejscu głośnego wypadku

Wśród proponowanych miejsc znalazły się m.in. ulice Botewa, Conrada, Kobierzyńska, Grota Roweckiego, Konopnickiej, Tyniecka, Nowohucka, Wielicka, Ptaszyckiego i Zakopiańska. Fotoradar ma też zawitać na al. Andersa - przy skrzyżowaniu z ul. Szajnowicza-Iwanowa.

Co ważne - jedno z urządzeń zostanie także zamontowane przy al. Krasińskiego przed mostem Dębnickim. To właśnie tam w nocy 15 lipca ubiegłego roku doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęło czterech młodych mężczyzn. Trzech z nich było kompletnie pijanych. Kierowca Patryk P. miał w momencie zdarzenia 2,3 promila we krwi.

Wypadek Patryka P. w Krakowie. Policja wciąż czeka

Wstępne ustalenia wskazywały, że kierujący Renault Megane jadąc aleją Krasińskiego w kierunku mostu Dębnickiego stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez skrzyżowanie przed mostem zjeżdżając w lewą stronę, uderzył w słup sygnalizacji świetlnej i lampę oświetlenia ulicznego, a potem zjechał i dachując uderzył w betonowy mur. W czasie śledztwa ustalono, że sportowy pojazd poruszał się z prędkością przekraczającą 162 km/h w miejscu, gdzie dozwolone jest 50 km/h.

W trakcie śledztwa Krakowska policja ustaliła tożsamość świadka, który na chwilę przed tragicznym wypadkiem przechodził przez Aleję Trzech Wieszczów i widział na własne oczy rozpędzone auto prowadzone przez Patryka P. Niestety do zakończenia sprawy wciąż brakuje jego zeznań.

Jak się bowiem okazało - mężczyzna to Brytyjczyk, który od dawna przebywa już w swojej ojczyźnie. Pomimo złożenia stosownego wniosku w kwestii pomocy prawnej brytyjskich służb, polscy funkcjonariusze wciąż nie otrzymali żadnej odpowiedzi.