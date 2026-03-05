W skrócie Europejscy producenci samochodów utrzymują, że ich linie produkcyjne działają bez poważniejszych zakłóceń pomimo konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Wydłużenie czasu transportu z powodu omijania zagrożonych odcinków oraz rosnące koszty logistyczne i ubezpieczeniowe wpływają na wzrost kosztów produkcji.

Bufory magazynowe i systemy awaryjne pomagają ograniczać ryzyko, ale eksperci wskazują na możliwość przejściowego wzrostu cen nowych samochodów w Europie.

Militarne uderzenia przeprowadzone przez Stany Zjednoczone i Izrael wobec Iranu ponownie uwidoczniły podatność światowych łańcuchów dostaw, zwłaszcza w newralgicznych morskich korytarzach handlowych na Bliskim Wschodzie. Jak informuje serwis Automotive News - europejscy producenci samochodów zapewniają, że ich linie montażowe funkcjonują w dużej mierze bez poważniejszych zakłóceń.

Europejscy producenci na razie nie odczuwają skutków

Według przedstawicieli Grupy Volkswagen, choć sytuacja geopolityczna budzi niepokój, produkcja nie została dotknięta, a firma nie prowadzi działalności handlowej w Iranie. Rzecznik podkreśla, że priorytetem jest bezpieczeństwo pracowników w regionach objętych napięciami. Podobne stanowisko zajmuje Volvo, które informuje, że obecnie nie obserwuje żadnych zakłóceń w produkcji.

Niektóre firmy korzystają z buforów magazynowych, które wystarczają na kilka tygodni produkcji, co pozwala złagodzić skutki ewentualnych opóźnień w dostawach. Po kryzysie związanym z niedoborami półprzewodników producenci gruntownie zmienili swoje systemy logistyczne, wprowadzając alternatywne trasy transportowe i cyfrowe śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym. Takie przygotowania umożliwiają szybką reakcję na nieprzewidziane zdarzenia.

Konflikt w Iranie oznacza większe nakłady finansowe

Analitycy alarmują jednak, że utrzymanie ciągłości produkcji wymaga znacznych nakładów finansowych. Napięcia powodują, że statki przewożące komponenty do Europy często muszą omijać zagrożone odcinki Morza Czerwonego i kierować się wokół Afryki. Takie objazdy wydłużają czas transportu nawet o dwa tygodnie i zwiększają nieprzewidywalność łańcuchów dostaw. Przewoźnicy muszą też liczyć się z wyższymi składkami ubezpieczeniowymi i dopłatami wynikającymi z ryzyka wojennego, co bezpośrednio przekłada się na koszty importu części samochodowych.

W odpowiedzi na ryzyko firmy przyspieszają strategię "lokalnie dla lokalnego", w której produkcja pojazdów i komponentów odbywa się głównie w regionie, w którym samochody będą sprzedawane. Dzięki temu zmniejsza się zależność od odległych szlaków morskich, takich jak Morze Czerwone czy Kanał Sueski. W Chinach większość podzespołów trafia do lokalnej produkcji i sprzedaży, co ogranicza wpływ globalnych wstrząsów na rynek azjatycki.

Koncerny przygotowują systemy awaryjne

Już teraz niektóre koncerny przygotowały zaawansowane systemy awaryjne, które umożliwiają szybkie przekierowanie przesyłek w przypadku zamknięcia lub zagrożenia na kluczowych szlakach. Przykładem może być sytuacja z 2024 roku, kiedy to po zawaleniu się mostu Francisa Scotta Keya w amerykańskim Baltimore, statki przewożące pojazdy mogły zostać błyskawicznie przekierowane do innego portu dzięki trasom awaryjnym.

Teraz podobne strategie stosuje się wobec Morza Czerwonego, aby ograniczyć opóźnienia i zapewnić ciągłość produkcji. Jednocześnie jednak zakłócenia w transporcie łączą się z obawami o stabilność dostaw ropy i gazu. Rosnące ceny paliwa i wyższe stawki za przewóz tankowców stanowią dodatkową presję kosztową, szczególnie dla przemysłu energochłonnego, w tym producentów samochodów i ich dostawców podzespołów.

Dla branży motoryzacyjnej oznacza to, że nawet przy niezamkniętym Kanale Sueskim firmy muszą uwzględniać dłuższe trasy i wyższe koszty transportu. Bufory magazynowe i cyfrowe planowanie awaryjne pozwalają ograniczyć ryzyko, ale jednocześnie zwiększają złożoność zarządzania łańcuchem dostaw i kosztów produkcji. Jak podkreślają eksperci - wszystko to może prowadzić do krótkotrwałego zwiększenia cen nowych samochodów na Starym Kontynencie.

