Kolejna Tesla w płomieniach. Właściciel ma dosyć i stawia sprawę jasno

To już kolejny taki wypadek. Tesla Model Y w tajemniczy sposób zapaliła się na kalifornijskiej autostradzie i w kilka chwil przemieniła się w zwęglony wrak. Właściciel nie ma wątpliwości, co to dla niego oznacza.

Zdjęcie Kolejna Tesla stanęła w płomieniach. Fot. KCRA 3 @YouTube /