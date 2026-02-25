W skrócie Bosch ogłosił zamknięcie fabryki w Waiblingen z powodu spadku sprzedaży w Europie.

Zakład zostanie zamknięty po ośmiu latach wyraźnych spadków przychodów z produktów.

Koncerny motoryzacyjne w Europie, w tym Bosch, Michelin i ZF Friedrichshafen, ograniczają działalność i redukują zatrudnienie ze względu na kryzys branży.

To już pewne. Bosch - jeden z największych na świecie producentów i dostawców części motoryzacyjnych - poinformował o zamknięciu jednego ze swoich zakładów działających na terenie Badenii-Wirtembergii. Bezpośrednią przyczyną decyzji jest gwałtowne załamanie sprzedaży na rynku europejskim, które w ostatnich latach znacząco obciążyło wyniki spółki.

"Dalsze prowadzenie produkcji nie ma uzasadnienia"

Jak informują niemiecka źródła - w ciągu ośmiu lat przychody z produktów wytwarzanych w Waiblingen zmniejszyły się niemal o połowę. Jednocześnie z prognoz wynika, że nie należy oczekiwać szybkiej poprawy sytuacji, a spadkowy trend ma się utrzymać także w kolejnych latach.

Firma podkreśla, że przez długi czas analizowano różne scenariusze pozwalające utrzymać zakład. Ostatecznie uznano jednak, że dalsze prowadzenie produkcji nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Informacja o planowanym zamknięciu została przekazana już we wrześniu ubiegłego roku.

Wcześniejsze emerytury i dobrowolne odprawy

Po ogłoszeniu decyzji rozpoczęły się rozmowy między zarządem a radą zakładową. Uzgodniono pakiet działań, które mają złagodzić skutki likwidacji fabryki. Około 220 osób otrzyma propozycję przejścia do innych zakładów koncernu.

Pozostali pracownicy będą mogli skorzystać z programów wcześniejszych emerytur, zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin dla starszych osób oraz dobrowolnych odpraw. Od 2029 roku ma rozpocząć działalność spółka transferowa, której zadaniem będzie wsparcie w przekwalifikowaniu i poszukiwaniu nowej pracy.

Nie tylko Bosch zmaga się z problemami. Europa w kryzysie

Niestety Bosch nie jest jedynym producentem z branży motoryzacyjnej, który w ostatnim czasie ogłosił ograniczenie działalności swoich zakładów w Europie. Podobne wyzwania dotykają także niemieckie koncerny Schaeffler i ZF Friedrichshafen, a także międzynarodowe przedsiębiorstwa, takie jak Michelin oraz Continental. Firmy te borykają się z konsekwencjami globalnego kryzysu, spadkiem popytu na części samochodowe oraz narastającą presją ekonomiczną.

Kryzys w sektorze motoryzacyjnym dotyka również koncerny samochodowe. Rok 2025 upłynął pod wpływem ceł i napięć handlowych z Chiny, utrzymującej się wysokiej inflacji, a także rosnących stóp procentowych i presji kosztowej. Dodatkowym czynnikiem komplikującym sytuację jest trwająca transformacja technologiczna w przemyśle motoryzacyjnym.

W 2025 roku cięcia zatrudnienia ogłosiły m.in. takie marki jak Ford, General Motors, Nissan, Porsche oraz Volkswagen. Tylko w ciągu ostatnich dwóch lat europejski przemysł motoryzacyjny stracił ponad 100 tysięcy miejsc pracy w wyniku restrukturyzacji i redukcji zatrudnienia.

