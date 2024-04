Kierowcy dostają smsy o mandatach za przekroczenie prędkości. Co robić?

Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) kontaktuje się z właścicielami samochodów zarejestrowanych przez fotoradary i systemy odcinkowego pomiaru prędkości, za pomocą tradycyjnej korespondencji pocztowej. Inspektorzy nie wysyłają jednak żadnych wiadomości tekstowych (SMS), w szczególności z danymi do opłacenia mandatu.

Mandat za zdjęcie z fotoradaru nie przyjdzie smsem

Mandat karny wysyłany jest w wersji papierowej listem poleconym bądź elektronicznie, po wcześniejszym potwierdzeniu przez sprawcę wykroczenia zgody na jego doręczenie w formie elektronicznej, za pośrednictwem portalu eBOK CANARD.

Jak wygląda procedura postępowania w razie zarejestrowania przekroczenia prędkości? To wyjaśnia poniższa infografika:

Zdjęcie Tak wygląda procedura postępowania po zarejestrowaniu przekroczenia prędkości przez system CANARD / ITD

Inspektorzy informują również, że kierowcy czy właściciele samochodów, w razie wątpliwości mogą skontaktować się z Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zarówno drogą mailową (canard@gitd.gov.pl), jak za pośrednictwem infolinii, pod numerem (22) 220-45-00. Infolinia działa w dni powszednie, w godzinach 8:00 - 15:00.

Co robić, gdy dałem się oszukać i kliknąłem w nieznany link?

Nigdy nie należy klikać w żadne linki, wysyłane na telefony z numerów nieznanych, czy to za pośrednictwem smsów czy też komunikatorów. Kliknięcie może doprowadzić do zainstalowania oprogramowania, które pozwoli hakerom przejąć kontrolę nad smartfonem, a co za tym - idzie nad bankowością internetową. Złośliwe oprogramowanie może służyć również do kradzieży tożsamości, wówczas przestępcy będą mogli np. wziąć na konto ofiary kredyt.

Co robić, jeśli już daliśmy się oszukać i np. oszuści uzyskali dostęp do bankowości elektronicznej? Należy jak najszybciej zgłosić to bankowi, policji oraz na stronie cert.pl.